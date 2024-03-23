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台東美術館遭恐嚇 被放「詐」彈

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導

台東縣警分局動員蒐証小組和刑事等人力，從裡到外逐一搜索，但沒有發現可疑物品，初步排除有爆裂物。記者尤聰光／攝影
台東縣警分局動員蒐証小組和刑事等人力，從裡到外逐一搜索，但沒有發現可疑物品，初步排除有爆裂物。記者尤聰光／攝影
台東縣立美術館昨天中午接到恐嚇郵件，指館內放置4顆炸彈，如不在下午5點前交付8000萬元將會引爆，館方報警處理，經搜索初步排除有爆裂物，但仍不敢大意，決定下午先閉館，配合警方調查。

恐嚇郵件問題近來層出不窮，台東縣立美術館昨也接到一封，內容指館內放置炸彈，要求交付8000萬元否則引爆，此事驚動警方調查，蒐證小組和刑事人員從裡到外逐一搜索，不過未發現可疑物品，暫排除有爆裂物，刑事科技組進一步追查發信郵件IP是來自國外，研判與國內近期幾起炸彈恐嚇案手法相同。

警方針對多處可疑點搜查，辦公室和幾個展館都不放過，連戶外裝置藝術和椅子也翻一遍，沒發現可疑物品，認定又是「詐」彈。市民認為這類恐嚇詐騙手法十分擾民，實在太可惡。台東縣文化處科長王朝瑩說，基於安全考量，昨天下午決定閉館，待一切安全無虞，今天才恢復運作。

台東 恐嚇 炸彈

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