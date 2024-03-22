看租屋網訊息租房 4人疑遭二房東詐騙房租押金38萬

陳姓男子透過租屋網刊登出租新北市板橋區整層公寓訊息，引吸4名租客看屋後，當場簽約分別收取一個月房租及兩個月押金共9萬3000元，其中一名呂姓女房客則多加收8000元，陳男得手38萬4000元後即人間蒸發完全失聯，警方獲報後，連繫屋主確認陳男正是原承租人，依詐欺罪嫌受理，房東也對陳男提出偽造文書及侵占告訴，警方已全力通知陳男到案說明。

新北市海山警方今天下午接獲新北市議員林國春轉報，有受害民眾向議員投訴遇到二房東涉嫌租屋詐騙，共有4人被騙受害。經警方調查，陳姓男子（30歲）在知名租屋網上刊登出租板橋區三民路一段社區大樓一整層公寓訊息，並於今年3月20日及3月22日，分別與李男（27歲）、何女（40歲）、吳女（52歲）、呂女（25歲）四人現場看屋後，當場簽約並向李男、何女、吳女收取一個月租金及兩個月押金共9萬3000元，但呂女則多8000元，共收取10萬5000元。

「我才是房客」、「這公寓是我剛租的。」租客李男與何女今天同時搬東西到板橋區三民路時，發生口角爭執，交談後各自堅持自己才是承租人，當雙方都拿出房屋租賃契約，始知都遭陳男詐騙並報警處理。