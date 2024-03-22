影／騎U-Bike突倒地！新北婦人遭同向小貨車輾壓頭部 送醫不治

游姓婦人今天騎U-Bike行經新北市中和區不知何故突然連人帶車倒地，慘遭同向徐姓男子所駕駛小貨車輾壓頭部，經送醫搶救仍宣告不治。確事車禍發生原因，現由警方調查釐清中。

新北市消防局今天中午12時許獲報，中和區景安路與和平街口發生交通事故，現場有一名婦人受傷，救護人員到場，發現游姓婦人（61歲）

遭駕駛小貨車徐姓男子（28歲）右後車輪輾壓到頭部，當場傷勢嚴重，游女由救護車送往醫院進行急救。

據了解，台大醫院擔任志工的游姓婦人今天從新店搭乘捷運到景安站下車，準備先騎U-Bike去訪友後，再搭運到台大醫院擔任志工，沒想到才走出景安站，騎U-Bike由景安路直行往南山路方向，不知何故突然連人帶車倒地，慘遭同向徐男的小貨車輾壓頭部，經送醫搶救仍宣告不治。