聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／騎U-Bike突倒地！新北婦人遭同向小貨車輾壓頭部 送醫不治
游姓婦人今天騎U-Bike行經新北市中和區不知何故突然連人帶車倒地，慘遭同向徐姓男子所駕駛小貨車輾壓頭部，經送醫搶救仍宣告不治。確事車禍發生原因，現由警方調查釐清中。
新北市消防局今天中午12時許獲報，中和區景安路與和平街口發生交通事故，現場有一名婦人受傷，救護人員到場，發現游姓婦人（61歲）
遭駕駛小貨車徐姓男子（28歲）右後車輪輾壓到頭部，當場傷勢嚴重，游女由救護車送往醫院進行急救。
據了解，台大醫院擔任志工的游姓婦人今天從新店搭乘捷運到景安站下車，準備先騎U-Bike去訪友後，再搭運到台大醫院擔任志工，沒想到才走出景安站，騎U-Bike由景安路直行往南山路方向，不知何故突然連人帶車倒地，慘遭同向徐男的小貨車輾壓頭部，經送醫搶救仍宣告不治。
徐男酒測值為零，他無奈表示，婦人突然倒地根本來不及反應及閃避。中和員警到場依規定拍照、測繪、移置及由鑑識小組到場勘查採證，後續將調閱案發地點監視器畫面，進一步還原事發經過，警詢後將徐男依過失致死罪嫌移送新北地方檢察署偵辦。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言