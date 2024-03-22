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合歡山「武嶺鏡頭君」好忙 不只網紅、COSER連警察阿北都來求助

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
仁愛警分局長曾文勇帶隊到武嶺亭對著鏡頭君反詐騙，遊客也主動參與自拍，幫忙宣導。圖／仁愛警分局提供
仁愛警分局長曾文勇帶隊到武嶺亭對著鏡頭君反詐騙，遊客也主動參與自拍，幫忙宣導。圖／仁愛警分局提供

合歡山武嶺監視器是國內海拔最高的監視器，也是遊客到合歡山旅遊自拍必遊景點，被遊客暱稱為「武嶺鏡頭君」，還吸引不少網紅到武嶺亭自拍。仁愛警分局也利用鏡頭君高人氣，到武嶺宣導反詐騙，透過監視器網路實時畫面，成功提醒網友注意詐騙陷阱。

武嶺是國內公路最高點，也是觀賞合歡群峰的最佳地點，武嶺亭監視器原本是民眾前往合歡山旅遊，察看最新天氣狀況，但遊客玩出新花樣，到武嶺亭時點開網路監視器即時影像，在對著自拍鏡頭自拍，可留下同步自拍畫面，成為到合歡山旅遊最有特色的影像，還有許多大學生穿著學士服拍照，透過監視器留下珍貴的回憶。

去年12月，知名Coser在接近零度低溫下，扮成熱門熱門動畫「葬送的芙莉蓮」在武嶺亭監視器自拍，更引發動漫界和網友熱議，更讓「武嶺鏡頭君」熱度更高。

仁愛警分局長曾文勇為提醒民眾注意詐騙，也帶著員警到武嶺亭手拿「假投資真詐財」、「釣魚簡訊」手舉牌對著武嶺亭鏡頭君，讓遊客很好奇「「警察也來武嶺亭拍照留念嗎？」曾文勇說「是向大家宣導防詐訊息，接獲詐騙訊息記得撥打165專線」，讓遊客稱讚「這樣的宣導很有創意」，還和警方一起透過鏡頭君自拍，完成網路防詐宣導。

曾文勇說，詐騙無處不在，民眾只要謹記防詐三原則，不聽信電話通知、不告知個人資料，不依據所留電話查證，有可疑查詢165防詐專線，就能有效避免詐騙。

仁愛警分局長曾文勇帶隊到武嶺亭對著鏡頭君反詐騙，遊客也主動參與自拍，幫忙宣導。圖／仁愛警分局提供
仁愛警分局長曾文勇帶隊到武嶺亭對著鏡頭君反詐騙，遊客也主動參與自拍，幫忙宣導。圖／仁愛警分局提供
仁愛警分局長曾文勇帶隊到武嶺亭對著鏡頭君反詐騙，遊客也主動參與自拍，幫忙宣導。圖／仁愛警分局提供
仁愛警分局長曾文勇帶隊到武嶺亭對著鏡頭君反詐騙，遊客也主動參與自拍，幫忙宣導。圖／仁愛警分局提供

武嶺 監視器

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