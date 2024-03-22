新北五股孝義路公墓起火 消防籲：清明掃墓「4不1要」

新北市五股區孝義路公墓，昨天晚上突然野火竄燒，新北市消防局獲報出動人車趕抵布水線協助滅火，所幸沒有人受傷，消防員殘火處理初估燃燒面積約150平方公尺，起火原因待查。

據了解，有民眾昨天晚上8時30分左右，看見新北市五股區孝義路公墓內有火竄燒，趕緊打電話通報119派員前來協處。新北市消防局獲報出動消防員9人、個事搶救車輛4車前往，果見現場已陷火海一片。

消防員趕緊布水線射水撲滅火勢，經消防員殘火處理，現場燃燒3處墓地周邊雜草，初估燃燒面積約150平方公尺，所幸現場無人傷亡，至於起火原因，有待火調人員調查釐清。

新北市消防局第二救災救護大隊呼籲，下個月4日既是清明連續假期，為避免民眾掃墓時因焚燒紙錢、雜草不慎，發生火災。第二大隊除派員於轄內各處墓園駐點警戒外，提醒民眾謹記除草「不」用火、紙錢「不」燃燒、爆竹「不」燃放、菸蒂「不」亂丟、垃圾「要」帶走，清明掃墓「4不1要」維護環境清潔、防止火災發生。