泡湯偷拍片2度流出 北投「皇池」：不論最後是誰都將提告

台北市北投區「皇池溫泉御膳館」2度有民眾泡湯時遭偷拍影像流出，昨一對男女報案處理，皇池今午出面表示，將負起責任，協助受害者報案提告，加強相關防制措施，因偷拍者犯行導致皇池聲譽受損，「不論最後查出來是誰，都會告他妨害名譽」。

皇池陳姓特助說，相關案發時間皆是去年初，偷拍者在湯屋外員工通道犯案，該通道並非一般外人可進入，「但我們相信我們的員工不會幹這種事，這裡都是跟著我們好多年的老員工了」，也早已加強硬體設施，包含加裝鐵絲網等，防止有心人士趁隙潛入。

陳姓特助說，事件曝光後引起民眾關注，部分民眾質疑犯嫌是皇池員工，希望大家還是不要被輿論誤導，尊重警方調查，由於偷拍者犯行嚴重傷害皇池形象，「不論最後查出來是誰犯案，我們一定會提告妨害名譽」。

警方調查，日前一段民眾在湯屋泡湯、發生性關係的偷拍影像被上傳網路，受害男女3月13日報案提告，員警介入後，以拍攝角度研判，犯嫌應是從湯屋外走道將攝影器材伸入湯屋內偷拍，時間點是去年1月，原傳出該室外走道連非「皇池」員工的外人都能進出，但經查確定並非屬實。

事件曝光，北投分局警方表示全案受理後正積極偵辦，呼籲民眾切勿張貼、轉傳相關影像，以免觸犯加重妨害秘密、散布猥褻物品、妨害性隱私等罪。

未料，近日又有2段影像在網路上流傳，分別是一對男女、一對女女，約莫去年2月在「皇池」湯屋泡湯，其中男女同樣在湯屋發生性關係被偷拍，影像外流後昨天報警處理。

警方表示，全案已和刑大科偵隊組成專案小組，積極追查偷拍者及散布者，同步通報衛福部性影像處理中心下架相關影片，再次呼籲民眾切勿張貼、轉傳相關影像，避免觸法，若查有不法，警方定將究辦。