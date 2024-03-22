獨／疑感情糾紛！新北夫妻吵架搶奪菜刀 男奪刀不慎劃傷妻子

新北市一對夫妻今天因感情問題起爭執，疑似丈夫見妻子手持菜刀揮舞，出手爭搶菜刀時，不慎劃傷妻子手臂與腿部，由救護車送醫治療後已無大礙，確實發生原因現由警方調查釐清中。

新北市消防局今天下午1時53分獲報，板橋區環河西路五段一處集合式社區大樓有人受傷，救護人員到場發現許女（41歲）手臂及腿部有切割傷並流血，緊急經送往新北市立聯合醫院板橋院區救治後無生命危險。

據了解，許女與丈夫吳姓男子（35歲）疑似感情問題在住處裡發生爭執，許女因一時情緒激動，手持菜刀不斷揮舞，吳男為了避免妻子受傷，出手欲奪下妻子手中菜刀，爭搶過程中不慎劃傷許女手臂及腿部，所幸送醫後無大礙。

轄區新北市海山警方接獲醫院通報，派員前往醫院了解事發過程，並告知雙方相關權益，但吳男夫妻二人均表示不需警方協助，警方依職權回報新北婦幼隊進行後續家暴通報。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線