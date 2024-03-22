被恐嚇放炸彈勒索8千萬！台東美術館下午緊急閉館 警初步認定：是詐彈
台東縣立美術館今天中午接到恐赫郵件，表示在館內放置了4顆炸彈，如不在下午5點前交付8千萬元，將會引爆，館方報警處理。經搜索初步排除有爆裂物，不過館方不敢大意決定下午先閉館，配合警方調查。
警方表示，接獲館方通報後，就動員蒐証小組和刑事等人力，從裡到外逐一搜索，但沒有發現可疑物品，初步排除有爆裂物，同時刑事科技組進一步追查發信郵件IP，來自國外，疑似是國內幾起炸彈恐赫相同手法。
位在台東市浙江路上的台東縣立美術館，今天中午接到一封恐赫郵件，信件內容表示在館內放置了4顆炸彈，如果不在下午5點前交付8千萬元，將會引爆，館方立刻通報警方。大批警力進到美術館內展開搜索。
警方針對可疑點搜查，包括辦公室和幾個展館都不放過，連戶外裝置藝術和椅子等，都一一檢查，內部附設民營餐廳，也沒有發現可疑物品，初步認定是「詐」彈。市民認為這類恐嚇詐騙手法不僅擾民，也浪費資源，實在太可惡。
文化處科長王朝瑩表示，由於配合警方搜查，且基於安全考量，決定下午閉館，待一切安全無虞後，明天恢復運作。
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