手機奇遇記...正妹iPhone掉地上 竟搭了「順風車」南屯到大肚

台中28歲黃姓女子日前到南屯訪友後，發現iPhone手機不見了，由於手機內有很多珍貴照片，報警請求協助，並利用手機定位，發現手機從烏日成功嶺移動到大肚王田，就放在一輛藍色轎車擋風玻璃前雨刷上。原來是好心民眾拾獲，誤以為是轎車車主遺失的，放在雨刷上，手機因此搭了順風車。黃女對於順利找回手機，開心不已，頻頻向員警道謝。

台中市警局烏日分局三和派出所說明，黃女啟用「尋找我的iPhone」功能，發現手機定位在烏日區的成功嶺營區門口附近，員警旋即陪同黃女驅車前往尋找。沒想到一抵達現場，遺失手機定位竟開始移動往大肚區的王田交流道一帶，員警再陪同黃女至手機最後定位地點。

員警與黃女抵達王田定位地點後發現，黃女的手機在一輛藍色轎車的擋風玻璃前雨刷上，警員楊菀菁便於附近住家找到車主，詢問楊姓車主該手機是如何出現在車上？楊男一臉「懵」，表示不清楚員警所指事情為何。

警方仔細調查發現，原來是楊男當天上午前往南屯區找朋友泡茶時，剛好有好心人發現手機掉落在車旁，以為是車主遺失，因此拾起放在擋風玻璃上。楊男開車回家，也沒有發現雨刷上有手機，手機就這樣一路「搭順風車」從南屯區到大肚區王田，也沒有被拿走。