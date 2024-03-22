快訊

立院登太平島江啟臣領軍 韓國瑜未報名避與蔡英文較勁

整理／央行升息半碼！對民眾荷包五大影響一次看

搶老農票又爆搶水大戰 「北港溪防線」成藍綠必爭地

基隆營業場所7月起違反消防法直接開罰 不勸導最高30萬

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

為提升公共場所安全並因應中央消防法修正，基隆市消防局將從7月1日開始，對違反消防法規的營業場所直接舉發，最高可達30萬罰款。與過去先進行勸導並給予業者1個月改善時間，再另行複檢的方式不同，如果發現違規情形，將會直接舉發開罰。

消防局表示，以往營業場所消防安全設備等有故障或缺失，會先給予限期改善，未改善再予處罰，為強化營業場所負責人維護消防安全設備的責任，去年修法後不會再給予限期改善，只要檢查發現缺失就直接開罰，罰鍰額度從原本6千至5萬元，提高到2萬元至30萬元。

火災預防科長黃琦初說，各個營業場所根據場所的危險程度，需要設置不同種類的滅火設備、警報設備、避難逃生設備及消防搶救上必要設備。而一定規模以上場所，需要由管理權人，遴用防火管理人並責其製作消防防護計畫書，每半年進行不少於4小時的自衛消防編組演練。

黃琦初表示，公共場所、商家的警鈴、排煙、災害廣播、滅火器、緊急照明、防焰設備等如有不符規定、無法使用、運作不良等狀況，牽涉到民眾公共安全的消防設施、設備，都可直接開罰最少2萬，並可連續處罰，仍未改善可勒令停止營業。

消防安全查處的重點項目，是有無違反消防法所規定的「消防安全設備設置」設置維護、「住宅用火災警報器」設置維護、「防焰物品」規範使用以及「防火管理」實施等，。

消防局長游家懿表示，消防法去年5月修訂，6月公布。共修正20多條條文，是消防法公布36年來最大幅度調整。因應社會變遷及民眾對於公共安全意識的大幅提升，7月前積極對各業者宣導及輔導。

基隆營業場所7月起違反消防法直接開罰，不再勸導，最高30萬。圖／消防局提供
基隆營業場所7月起違反消防法直接開罰，不再勸導，最高30萬。圖／消防局提供
基隆營業場所7月起違反消防法直接開罰，不再勸導，最高30萬。圖／消防局提供
基隆營業場所7月起違反消防法直接開罰，不再勸導，最高30萬。圖／消防局提供
基隆營業場所7月起違反消防法直接開罰，不再勸導，最高30萬。圖／消防局提供
基隆營業場所7月起違反消防法直接開罰，不再勸導，最高30萬。圖／消防局提供
基隆營業場所7月起違反消防法直接開罰，不再勸導，最高30萬。圖／消防局提供
基隆營業場所7月起違反消防法直接開罰，不再勸導，最高30萬。圖／消防局提供

火災 罰款 警報

延伸閱讀

她3年中輟8次返校園…基隆輔導中輟有成 社區師傅拉一把

基隆百福火車站天橋和站內外暗黑 夜歸女怕怕將增照明

淡水民宅竄火煙...消防救出7旬男 四肢臉燒燙傷送醫

基隆議員控欠社工調薪斷炊 市府斥謠言：市長3作法顧社工

相關新聞

北投「皇池溫泉」又有偷拍片流出！疑是同一人所為

台北市北投區「皇池溫泉御膳館」日前有不雅影像流出，警方介入發現是去年1月有民眾被偷拍，積極偵辦中，近日再有2段影像流出，...

新北割頸案班導師傳昨晚突失聯 粉專發文更新老師狀況

新北市去年底發生國三生校園割頸命案，郭姓「乾哥」在林姓「乾妹」教唆下，當眾殺死楊姓學生。新北地院少年法庭調查近3個月，昨...

高雄轎車撞分隔島...車內沒人！警致電駕駛 他給這理由

高雄市前鎮區今天凌晨發生車禍，1輛白色轎車衝撞中央分隔島，車頭損毀，分隔島上植栽遭連根拔起，警方據報到場，車內卻空無一人...

手機奇遇記...正妹iPhone掉地上 竟搭了「順風車」南屯到大肚

台中28歲黃姓女子日前到南屯訪友後，發現iPhone手機不見了，由於手機內有很多珍貴照片，報警請求協助，並利用手機定位，...

罰了63萬還不怕 泰山卡拉OK坐檯店違規經營遭斷水電

新北市泰山區一間有女陪侍的視聽歌唱場所，因在乙種工業區違規經營，且酒客鬧事隨地嘔吐不斷引發民眾反彈，2021年起遭新北市...

清明掃墓全面防火 蘆竹消防分隊2公墓旁設取水點

近來天乾物燥，正值清明掃墓之際，有民眾提前掃墓以致全國火警頻傳，桃園市消防局第三救災救護大隊蘆竹分隊今在蘆竹區第十四公墓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。