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影／劣質私菸工廠藏身牧草倉庫 海巡緝獲私菸市價達3800萬

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

海巡署偵防分署台南查緝隊等接獲情資，有不肖業者私製劣質菸販售，牟取不法利益，8日循線在嘉義縣中埔鄉牧草倉庫查獲製菸機具、捲菸成品280箱及菸絲3.6公噸，緝獲私菸35萬多包，12日更向上追查販售端，在嘉義市西區民宅及貨車內查獲3萬多包，估計總市值約3千8百萬元。

專案小組共查獲主嫌57歲唐姓男子、73歲劉姓男子、43歲蘇姓男子、越南籍50歲黎姓男子、同 鄉42歲阮姓男子等5名嫌犯外，另在嘉義市販售端查獲41歲李姓男子及51歲許姓男子。

據調查，私菸工廠運作約2個月，並以曼徹斯特、檳榔等自創品牌，主要在夜市及檳榔攤低價販售，已流出市面估約200箱，計約10萬包。

台南查緝隊近期接獲情資，不肖業者私製劣質菸販售，牟取高額不法利益，會同偵防查緝隊、台中、高雄、台南及嘉義市警察局及嘉義縣政府菸酒管理科等單位共組專案小組，經長期埋伏、跟監及蒐證後，鎖定菸絲原料囤放、包材裁切、捲菸製成及裝箱等4處場所。

專案小組8日待時機成熟同步發動查緝，一舉緝獲私劣菸品產製鏈及逮捕唐男等5名嫌犯，另12日追查販售端，在嘉義市民宅內及貨車藏有盒裝私劣菸品，以及李男等2名嫌犯，瓦解非法製菸集團。

偵防分署表示，自去年迄今，共計查獲私菸工廠達18座，本次查獲為今年度的第3座，不法集團多以肥料用途的名義做為掩護，合法進口劣質菸葉下腳料，在不易察覺的偏僻房舍或倉庫隱設私菸工廠。而這次查獲地點即利用牧草倉庫為掩護，主要於夜市及檳榔攤低價販售，全案依違反菸酒管理法函送嘉義市及嘉義縣政府菸酒管理科裁處。

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據調查，私菸工廠運作約2個月，並以曼徹斯特、檳榔等自創品牌，主要在夜市及檳榔攤低價販售。圖／讀者提供
據調查，私菸工廠運作約2個月，並以曼徹斯特、檳榔等自創品牌，主要在夜市及檳榔攤低價販售。圖／讀者提供
海巡署等專案小組循線在嘉義縣中埔鄉牧草倉庫查獲製菸機具、捲菸成品280箱及菸絲3.6公噸，緝獲私菸35萬多包。圖／讀者提供
海巡署等專案小組循線在嘉義縣中埔鄉牧草倉庫查獲製菸機具、捲菸成品280箱及菸絲3.6公噸，緝獲私菸35萬多包。圖／讀者提供
不法集團多以肥料用途的名義做為掩護，合法進口劣質菸葉下腳料，在不易察覺的偏僻房舍或倉庫隱設私菸工廠。圖／讀者提供
不法集團多以肥料用途的名義做為掩護，合法進口劣質菸葉下腳料，在不易察覺的偏僻房舍或倉庫隱設私菸工廠。圖／讀者提供
台南查緝隊等一舉緝獲私劣菸品產製鏈及追查販售端，查獲私菸估計總市值約3千8百萬元。圖／讀者提供
台南查緝隊等一舉緝獲私劣菸品產製鏈及追查販售端，查獲私菸估計總市值約3千8百萬元。圖／讀者提供
台南查緝隊等接獲情資，有不肖業者私製劣質菸販售，牟取不法利益。圖／讀者提供
台南查緝隊等接獲情資，有不肖業者私製劣質菸販售，牟取不法利益。圖／讀者提供

台南 嘉義 私菸

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