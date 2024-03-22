請神返家供奉座車突起火！男招認沿途做這儀式遭法辦

陳姓男子昨晚從台北市北投區某私人宮廟請回一尊神像，準備返家供奉，未料駕車回到南港區住處，剛將神像安置家中，就發現汽車起火燃燒，警消獲報到場撲救，現場未釀傷亡，警方發現起火原因與陳男運送神像時點燃的線香香灰有關，詢後依刑法失火罪將陳男函送偵辦。

台北市消防局表示，3月21日晚上8時獲報，南港區研究院路三段10巷有一輛汽車起火燃燒，經派出消防車8輛、救護車1輛、消防員36人到場撲救，火勢於8時17分撲滅，確認現場無人員傷亡。

警方調查，69歲陳男昨晚駕駛汽車前往北投區關渡地區某私人宮廟，請回一尊「觀世音菩薩」神像，準備帶回家供奉，返家途中點燃線香拜拜，抵達南港區住處時將神像運至家中，安置好神像後，卻發現汽車起火燃燒。