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請神返家供奉座車突起火！男招認沿途做這儀式遭法辦

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

陳姓男子昨晚從台北市北投區某私人宮廟請回一尊神像，準備返家供奉，未料駕車回到南港區住處，剛將神像安置家中，就發現汽車起火燃燒，警消獲報到場撲救，現場未釀傷亡，警方發現起火原因與陳男運送神像時點燃的線香香灰有關，詢後依刑法失火罪將陳男函送偵辦。

台北市消防局表示，3月21日晚上8時獲報，南港區研究院路三段10巷有一輛汽車起火燃燒，經派出消防車8輛、救護車1輛、消防員36人到場撲救，火勢於8時17分撲滅，確認現場無人員傷亡。

警方調查，69歲陳男昨晚駕駛汽車前往北投區關渡地區某私人宮廟，請回一尊「觀世音菩薩」神像，準備帶回家供奉，返家途中點燃線香拜拜，抵達南港區住處時將神像運至家中，安置好神像後，卻發現汽車起火燃燒。

警方表示，由於起火原因可能與陳男在車上燒香有關，警詢後依刑法第175條第3項失火罪將陳男函送士林地檢署偵辦。另呼籲，民眾切勿在座車中放置火點燃易燃物，以免發生火災造成危險，還可能面臨法律究責。

陳姓男子昨晚從台北市北投區某私人宮廟請回一尊神像，準備返家供奉，未料駕車回到南港區住處，剛將神像安置家中，就發現汽車起火燃燒，警消獲報到場撲救，現場未釀傷亡。記者李隆揆／翻攝
陳姓男子昨晚從台北市北投區某私人宮廟請回一尊神像，準備返家供奉，未料駕車回到南港區住處，剛將神像安置家中，就發現汽車起火燃燒，警消獲報到場撲救，現場未釀傷亡。記者李隆揆／翻攝
陳姓男子昨晚從台北市北投區某私人宮廟請回一尊神像，準備返家供奉，未料駕車回到南港區住處，剛將神像安置家中，就發現汽車起火燃燒，警消獲報到場撲救，現場未釀傷亡。記者李隆揆／翻攝
陳姓男子昨晚從台北市北投區某私人宮廟請回一尊神像，準備返家供奉，未料駕車回到南港區住處，剛將神像安置家中，就發現汽車起火燃燒，警消獲報到場撲救，現場未釀傷亡。記者李隆揆／翻攝
陳姓男子昨晚從台北市北投區某私人宮廟請回一尊神像，準備返家供奉，未料駕車回到南港區住處，剛將神像安置家中，就發現汽車起火燃燒，警消獲報到場撲救，現場未釀傷亡。記者李隆揆／翻攝
陳姓男子昨晚從台北市北投區某私人宮廟請回一尊神像，準備返家供奉，未料駕車回到南港區住處，剛將神像安置家中，就發現汽車起火燃燒，警消獲報到場撲救，現場未釀傷亡。記者李隆揆／翻攝
陳姓男子昨晚從台北市北投區某私人宮廟請回一尊神像，準備返家供奉，未料駕車回到南港區住處，剛將神像安置家中，就發現汽車起火燃燒，警消獲報到場撲救，現場未釀傷亡。記者李隆揆／翻攝
陳姓男子昨晚從台北市北投區某私人宮廟請回一尊神像，準備返家供奉，未料駕車回到南港區住處，剛將神像安置家中，就發現汽車起火燃燒，警消獲報到場撲救，現場未釀傷亡。記者李隆揆／翻攝
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陳姓男子昨晚從台北市北投區某私人宮廟請回一尊神像，準備返家供奉，未料駕車回到南港區住處，剛將神像安置家中，就發現汽車起火燃燒，警消獲報到場撲救，現場未釀傷亡。記者李隆揆／翻攝

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