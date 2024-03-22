快訊

中職／以隊長身分加盟！ 龍隊勝利女神李多慧真的變「小龍女 」

獨／賴清德參觀無人機國家隊 螺旋槳竟出現「made in China」

長榮經營權之爭...老三連襟謝國獻找黑道恐嚇老臣 判關3年10月定讞

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北投「皇池溫泉」又有偷拍片流出！疑是同一人所為

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市北投區「皇池溫泉御膳館」日前有不雅影像流出，警方介入發現是去年1月有民眾被偷拍，積極偵辦中，近日再有2段影像流出，因拍攝角度相似，警方不排除是同一人所為，已與市刑大科偵隊組成專案小組，同步通報衛福部性影像處理中心下架影片，持續追查中。

警方調查，日前一段民眾在湯屋泡湯、發生性關係的偷拍影像被上傳網路，受害男女3月13日報案提告，員警介入後，以拍攝角度研判，犯嫌應是從湯屋外走道將攝影器材伸入湯屋內偷拍，時間點是去年1月，原傳出該室外走道連非「皇池」員工的外人都能進出，但經查確定並非屬實。

事件曝光，北投分局警方表示全案受理後正積極偵辦，呼籲民眾切勿張貼、轉傳相關影像，以免觸犯加重妨害秘密、散布猥褻物品、妨害性隱私等罪。

未料，近日又有2段影像在網路上流傳，分別是一對男女、一對女女，約莫去年2月在「皇池」湯屋泡湯，其中男女同樣在湯屋發生性關係被偷拍，影像外流後昨午5時許報警處理。

警方表示，全案已和刑大科偵隊組成專案小組，積極追查偷拍者及散布者，同步通報衛福部性影像處理中心下架相關影片，再次呼籲民眾切勿張貼、轉傳相關影像，避免觸法，若查有不法，警方定將究辦。

警方日前到案發湯屋採證調查。記者李隆揆／翻攝
警方日前到案發湯屋採證調查。記者李隆揆／翻攝

偷拍 北投 影片 溫泉 網路

延伸閱讀

三重女病人診所內如廁驗尿被偷拍 怒控男護理師 警查辦

偷拍鄰居裸照PO網 港入境主任囚半年

斷鏈自行車專用道成偷拍違規熱點 機車族哀號：交通陷阱

北投皇池溫泉情侶泡湯遭偷拍…警勘場現場：戶外通道人人可走

相關新聞

北投「皇池溫泉」又有偷拍片流出！疑是同一人所為

台北市北投區「皇池溫泉御膳館」日前有不雅影像流出，警方介入發現是去年1月有民眾被偷拍，積極偵辦中，近日再有2段影像流出，...

新北割頸案班導師傳昨晚突失聯 粉專發文更新老師狀況

新北市去年底發生國三生校園割頸命案，郭姓「乾哥」在林姓「乾妹」教唆下，當眾殺死楊姓學生。新北地院少年法庭調查近3個月，昨...

影／劣質私菸工廠藏身牧草倉庫 海巡緝獲私菸市價達3800萬

海巡署偵防分署台南查緝隊等接獲情資，有不肖業者私製劣質菸販售，牟取不法利益，8日循線在嘉義縣中埔鄉牧草倉庫查獲製菸機具、...

台15線林口段貨車撞灑水車 駕駛雙腳夾困車內動彈不得

丁姓男子今天上午開著一輛貨車，沿著新北市台15線西濱快速道路往南直行，途中行經19.5公里處疑未注意車前狀況，追撞外側車...

請神返家供奉座車突起火！男招認沿途做這儀式遭法辦

陳姓男子昨晚從台北市北投區某私人宮廟請回一尊神像，準備返家供奉，未料駕車回到南港區住處，剛將神像安置家中，就發現汽車起火...

台東休旅車墜20公尺駁崁 男駕駛送醫急救不治

台東縣海端鄉利稻村一處農場傳出車輛墜20公尺駁崁意外，55歲王姓駕駛被救出送醫急救後仍傷重不治，至於事故原因警方進一步調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。