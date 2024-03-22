北投「皇池溫泉」又有偷拍片流出！疑是同一人所為

台北市北投區「皇池溫泉御膳館」日前有不雅影像流出，警方介入發現是去年1月有民眾被偷拍，積極偵辦中，近日再有2段影像流出，因拍攝角度相似，警方不排除是同一人所為，已與市刑大科偵隊組成專案小組，同步通報衛福部性影像處理中心下架影片，持續追查中。

警方調查，日前一段民眾在湯屋泡湯、發生性關係的偷拍影像被上傳網路，受害男女3月13日報案提告，員警介入後，以拍攝角度研判，犯嫌應是從湯屋外走道將攝影器材伸入湯屋內偷拍，時間點是去年1月，原傳出該室外走道連非「皇池」員工的外人都能進出，但經查確定並非屬實。

事件曝光，北投分局警方表示全案受理後正積極偵辦，呼籲民眾切勿張貼、轉傳相關影像，以免觸犯加重妨害秘密、散布猥褻物品、妨害性隱私等罪。

未料，近日又有2段影像在網路上流傳，分別是一對男女、一對女女，約莫去年2月在「皇池」湯屋泡湯，其中男女同樣在湯屋發生性關係被偷拍，影像外流後昨午5時許報警處理。