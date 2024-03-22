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新北割頸案班導師傳昨晚突失聯 粉專發文更新老師狀況

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導

新北市去年底發生國三生校園割頸命案，郭姓「乾哥」在林姓「乾妹」教唆下，當眾殺死楊姓學生。新北地院少年法庭調查近3個月，昨將郭、林兩人移送新北地檢署，全案朝殺人或傷害致死罪偵辦。但昨晚傳出該生班導師突然失蹤聯繫不上，新北市教育局表示，該師目前平安。

據了解，事發後對學校師生造成很大衝擊，學校都有啟動輔導機制，該師上班狀況穩定，校方都有定期關心，昨晚該師突然聯繫不上人，起初家人沒有要協尋，而臉書社團「白玫瑰社會關懷協會」自主幫忙發文協尋該師，所幸該師平安，昨天少年法庭有新進度，該師可能受此事影響心情低落，想獨自一人散心。

白玫瑰社會關懷協會發文表示，一夜擔心，大家都沒有睡，因為最後一封訊息是給活動總召，內容讓人非常擔心，可聯繫的管道都清空了，在極度擔心的狀況下只能尋找。這位老師是一位非常偉大、負責任、又承受極大壓力的人，謝謝老師努力撫平班上學生的難過，這社會經不起失去一個好老師。

白玫瑰關懷協會表示，在尋找期間大家難免關心則亂，不論在語氣或心情上，擔心黃金期問題，選擇都是左右拉扯，不論如何都是他們的錯，謝謝所有人的包容、謝謝在路上尋找的夥伴們，辛苦大家了，平安就好，什麼都不重要，請有發出協助文章的，都請幫忙下架貼文，一切以家屬代表為主。

新北市教育局表示，經向學校了解，該師目前平安於家中休息。校方已立即召開因應小組會議，持續關懷與協助導師，並提供一切必要協助。

「白玫瑰社會關懷協會」發文更新該師狀況。圖／翻攝臉書專頁「白玫瑰社會關懷協會」
「白玫瑰社會關懷協會」發文更新該師狀況。圖／翻攝臉書專頁「白玫瑰社會關懷協會」
校園發生割頸案件，師生安全議題引發熱議，圖為示意圖。圖／聯合報系資料照片
校園發生割頸案件，師生安全議題引發熱議，圖為示意圖。圖／聯合報系資料照片

命案 教育局

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