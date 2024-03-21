閃鬼切！高雄騎士猜不準三寶直行還左轉下秒將他撞飛

高雄市大寮區鳳屏二路與河堤路口3月10日發生一起車禍，張姓男子騎機車直行綠燈路口，前方蘇姓男子騎車起步後，突然左轉，致後方張男閃避不及，當場將蘇撞飛，幸無大礙；張事後將過程PO網，抱怨「鬼切要他怎麼閃，要猜對方直行還是左轉，結果答錯了」。

Youtube頻道「地圖型行車影像分享平台」貼出一則影片，只見一名機車騎士在晚間行經高雄市大寮區鳳屏二路，前方路口綠燈，騎士往前直行，但前方的一名機車騎士卻突然左轉，造成直行騎士閃避不及，當場將左轉騎士撞飛。

原PO將事件經過的行車記錄器，PO上Youtube頻道「地圖型行車影像分享平台」，原PO發文調侃「這鬼切我是要怎麼閃」，並指對方要他猜是要直行還是左轉？結果他猜錯，對方左轉才因此撞上。

林園警分局指出，該起車禍發生在3月10日深夜10時7分許，當時蘇姓男子（23歲）騎車從鳳屏二路由西往北左轉往九和路，和鳳屏二路由西往東直行的張姓男子（25歲）的機車發生碰撞，雙方受輕傷，無須送醫。