快訊

每天爬山健身！6旬婦突莫名疲倦「以為老了」 一查竟是這疾病作祟

MLB／山本由伸生涯首敗超難看 大谷翔平3成打擊率返美

聽新聞
test
0:00 / 0:00

閃鬼切！高雄騎士猜不準三寶直行還左轉下秒將他撞飛

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市大寮區鳳屏二路與河堤路口3月10日發生一起車禍，張姓男子騎機車直行綠燈路口，前方蘇姓男子騎車起步後，突然左轉，致後方張男閃避不及，當場將蘇撞飛，幸無大礙；張事後將過程PO網，抱怨「鬼切要他怎麼閃，要猜對方直行還是左轉，結果答錯了」。

Youtube頻道「地圖型行車影像分享平台」貼出一則影片，只見一名機車騎士在晚間行經高雄市大寮區鳳屏二路，前方路口綠燈，騎士往前直行，但前方的一名機車騎士卻突然左轉，造成直行騎士閃避不及，當場將左轉騎士撞飛。

原PO將事件經過的行車記錄器，PO上Youtube頻道「地圖型行車影像分享平台」，原PO發文調侃「這鬼切我是要怎麼閃」，並指對方要他猜是要直行還是左轉？結果他猜錯，對方左轉才因此撞上。

林園警分局指出，該起車禍發生在3月10日深夜10時7分許，當時蘇姓男子（23歲）騎車從鳳屏二路由西往北左轉往九和路，和鳳屏二路由西往東直行的張姓男子（25歲）的機車發生碰撞，雙方受輕傷，無須送醫。

警方到場處理後，對雙方施以酒測，酒測值均為0，詳細肇事責任由交通大隊進一步釐清。

張姓男子騎機車直行高雄市大寮區鳳屏二路綠燈路口，前方蘇姓男子騎車起步突左轉，致張閃避不及將蘇撞飛，幸蘇無大礙。圖／取自Youtube頻道「地圖型行車影像分享平台」
張姓男子騎機車直行高雄市大寮區鳳屏二路綠燈路口，前方蘇姓男子騎車起步突左轉，致張閃避不及將蘇撞飛，幸蘇無大礙。圖／取自Youtube頻道「地圖型行車影像分享平台」
張姓男子騎機車直行高雄市大寮區鳳屏二路綠燈路口，前方蘇姓男子騎車起步突左轉，致張閃避不及將蘇撞飛，幸蘇無大礙。圖／取自Youtube頻道「地圖型行車影像分享平台」
張姓男子騎機車直行高雄市大寮區鳳屏二路綠燈路口，前方蘇姓男子騎車起步突左轉，致張閃避不及將蘇撞飛，幸蘇無大礙。圖／取自Youtube頻道「地圖型行車影像分享平台」

撞飛 機車騎士 高雄市

延伸閱讀

高雄遊覽車禍釀1死14傷 業者挨罰6萬元、部分停業3個月

議會國民黨團北上爭取建設 韓國瑜喊不分黨派為高雄

影／網傳白沙屯進香客騎車被撞飛 清水警方澄清非香客車禍

影／真衰！高雄騎士車燈閃爍警攔查關切 下秒被右轉車撞飛

相關新聞

影／屏東佳冬鄉平交道旁死亡車禍 88歲騎士被垃圾車撞死畫面曝光

屏東縣佳冬鄉佳豐路鐵路平交道旁今晚發生機車和垃圾車碰撞車禍死亡事故，88歲莊姓老翁騎機車自佳豐路平交道旁小路駛出時，被鄉...

台南男騎車過彎...撞「深山橋」橋墩墜谷 多處骨折身亡

台南左鎮區傳出車輛墜落事故，42歲蘇姓男子近中午騎機車經台20線23.5公里處，疑似過彎車速過快撞到深山橋的橋墩後墜落1...

閃鬼切！高雄騎士猜不準三寶直行還左轉下秒將他撞飛

高雄市大寮區鳳屏二路與河堤路口3月10日發生一起車禍，張姓男子騎機車直行綠燈路口，前方蘇姓男子騎車起步後，突然左轉，致後...

六旬夫妻爬皇帝殿迷途 消防員摸黑上山救援成功

六旬周姓夫妻檔今天結伴至新北市石碇區皇帝殿登山，疑因天黑視線不佳而迷途，新北市消防員獲報漏夜摸黑上山救援，成功於今晚平安...

噓寒問暖淪陷！年輕帥哥教賺錢 婦欲匯5千美金投資遭阻

桃園市觀音區一名49歲陳姓婦人，日前透過臉書認識一名網友，對方用年輕帥哥的大頭照，並用甜言蜜語取得陳婦信任後，對方開始謊...

佳冬7旬騎士撞清潔車OCHA 機車倒鐵道台鐵淨空停駛2小時

屏東縣佳冬鄉70歲老翁今天晚上6時騎機車行經佳冬鄉佳和路時，和佳冬鄉公所清潔車發生撞碰車禍，老翁倒地失去意識，佳冬消防分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。