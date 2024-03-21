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六旬夫妻爬皇帝殿迷途 消防員摸黑上山救援成功
六旬周姓夫妻檔今天結伴至新北市石碇區皇帝殿登山，疑因天黑視線不佳而迷途，新北市消防員獲報漏夜摸黑上山救援，成功於今晚平安引導二人下山。
新北市消防局今天下午4時53分接獲68歲周姓男子報案求助，指稱與64歲柯姓妻子一同前往石碇區皇帝殿登山，因天黑視線不佳而迷路。
新北市消防局指揮中心立即派遣第四救災救護大隊文山中隊、石碇及深坑分隊，共6車19人前往救援，消防人員依據定位點研判，周姓夫妻二人的位置，靠近小霸尖山，摸黑上山搜尋於晚上6時49分接觸周姓夫妻2人，烴初步檢視，二人並無大礙不需要送醫，於今晚8時10分循原路平安返回皇帝殿登山口。
第四大隊大隊長陳志瑋呼籲民眾，進行登山活動前應先下載航跡離線地圖，事前了解登山路線，爬山時應攜帶適當的裝備，包括充足的飲水、食物和保暖衣物。
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