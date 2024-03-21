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桃消攜手友達龍科廠企業防災 導入風險評估防重大火警

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

近年發生多起重大傷亡火災，從2018年的桃園敬鵬工廠火警，到去年的彰化聯華食品及屏東明揚高爾夫球製造工廠的火災，都再再顯示企業防災意識普遍不足，當企業在追求ESG（Environment 環境保護，Social社會責任，Governance 公司治理）的同時，風險管理對於企業永續經營的重要性不言而喻，更是刻不容緩。

桃園市消防局針對企業防災特別結合並導入風險評估概念，以火災模擬為基礎的方法，自去年7月起挑選友達光電股份有限公司龍科廠為示範單位，在為期8個月的合作中驗證方法成效，今由消防局長龔永信主持企業防災專案成果會議，並由友達光電龍科廠廠長李宗澧、環安暨風險管理處處長簡煌隆等人率全國各廠安衛部經理與會。

會議中呈現企業利用風險評估方法識別廠內高風險區域，並以火災模擬軟體演示火災發生後的火流、煙流蔓延情形，進而提供軟硬體改善方案，包含自衛消防編組、ERT（緊急應變小組）運作SOP，防火區劃、消防安全設備及無塵室進回風系統等項目。

局長龔永信表示，桃園市的工業產值多年來都是全國首位，企業防災一直是非常重視也極力推廣的項目，本次合作除了深入了解大型企業於防災的思維與努力，並有效結合消防局實務經驗及專業科學驗證，相信這樣的成果若進一步推廣到桃園市其他企業，更能確保企業安全提升、市民安居樂業。

會議中呈現企業利用風險評估方法識別廠內高風險區域，並以火災模擬軟體演示火災發生後的火流、煙流蔓延情形，進而提供軟硬體改善方案。圖／桃園市消防局提供
會議中呈現企業利用風險評估方法識別廠內高風險區域，並以火災模擬軟體演示火災發生後的火流、煙流蔓延情形，進而提供軟硬體改善方案。圖／桃園市消防局提供
桃園市消防局針對企業防災特別結合並導入風險評估概念，以火災模擬為基礎的方法，自去年7月起挑選友達光電股份有限公司龍科廠為示範單位，在為期8個月的合作中驗證方法成效。圖／桃園市消防局提供
桃園市消防局針對企業防災特別結合並導入風險評估概念，以火災模擬為基礎的方法，自去年7月起挑選友達光電股份有限公司龍科廠為示範單位，在為期8個月的合作中驗證方法成效。圖／桃園市消防局提供

桃園 火災 風險

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