淡水民宅竄火煙...消防救出7旬男 四肢臉燒燙傷送醫

新北市淡水區清水街一棟平房民宅，今天下午竄出火煙。新北市消防局獲報人車趕抵，布水線入內灌救，救出一名72歲男子，檢視他4肢、臉部有百分之21燒燙燒，緊急送醫急救，目前暫無生命危險，起火原因待查。

據了解，新北市淡水區清水街一棟磚造一樓平房，今天下午近3時許冒出大量黑煙，旋即火舌竄燒。新北市消防局獲報出動共出動消防員35人、各式搶救車輛17車趕抵，經布水線入內灌救，於屋內臥室內救出一名72歲翁姓男子，檢視他4肢、臉部有百分之21二度燒燙燒，緊急送醫急救，目前暫無生命危險。

消防員殘火處理，臥室床鋪碳化嚴重，初估燃燒面積20平方公尺左右，不排除是人為因素釀災，至於起火原因，有待火調人員調查釐清。