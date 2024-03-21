彰化埔心4車追撞釀4傷 2人傷勢危急搶救中
彰化縣埔心鄉員鹿路今天上午發生重大車禍，60歲男子駕駛灰色休旅車，突然跨越雙黃線撞擊對向白色休旅車，導致4車追撞，3男1女受傷送醫，其中2人傷勢危急。
透過行車記錄器畫面顯示，一名60歲男子上午9時許，駕駛灰色休旅車行駛在埔心鄉員鹿路上，突然跨越雙黃線，撞擊對向內側車道的白色休旅車，白車再撞到外側車道的藍色小貨車，後方一輛自小客車因煞車不及，撞上白車。
消防人員據報後立即前往救援，到場時發現灰色休旅車和白色休旅車的車頭嚴重毀損變形，小貨車翻覆，現場救出5人。
其中，小貨車駕駛與副駕駛意識清楚、有撕裂傷送往衛福部彰化醫院。灰色休旅車男駕駛意識不清，與白色休旅車邱姓女駕駛都傷勢嚴重，2人送往員林基督教醫院急救。自小客車駕駛無明顯外傷未送醫。
彰化基督教醫院下午發布新聞指出，1男1女傷患中午12時3分從員基醫院轉診到彰基，男子到院後意識仍陷入昏迷，肋骨多處骨折，有創傷性胸主動脈剝離，已安排手術搶救中，至於女子到院時意識雖清楚，但情況危急，除肋骨骨折外，腹內器官也有出血情形，醫師已幫傷患止血。
彰化醫院向媒體說明，貨車駕駛腦震盪及雙手挫傷，貨車副駕駛右手掌骨折、腦震盪及全身多處挫傷。至於車禍肇事原因，警方正在調查釐清中。
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