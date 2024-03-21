聽到火冒三丈...游淑慧曝台智光嗆蔣萬安受得了斷訊3天？

國民黨議員陳重文疑警用監視器弊案，傳出業者台智光與市府議價態度囂張，還嗆市府不同意「2200元費率」就斷網，看市長蔣萬安受不受得了、市警局長張榮興還要不要幹？」國民黨北市議員游淑慧今天證實，表示先前就聽過，台智光曾威脅警察局說「你們市長能不能撐得起三天斷訊？」讓她火冒三丈，甚至包括認為降價2元是羞辱性降價。

游淑慧說，大家還原今年1月18日警政衛生委員會質詢時，當時她就在委員會中說到，有警察局的人跟她說，指台智光跟警察局講了一句話，游說，「我聽到這一句話，火冒三丈」，這句話是台智光跟警察局的人說「你們市長能不能撐得起三天斷訊」，游批，「這句話是什麼意思？這是在威脅嗎？這是在威脅嗎？」

游淑慧說，所以她當時就提出，認為府會立場應該一致，尤其面臨到這樣的廠商威脅，也是因為市府現階段沒有備援系統，確實連三分鐘斷訊都無法接受，所以無法因應這樣的威脅。

游淑慧今天還原今年1月初在委員會的質疑，游說，當時她提到，前一天與資訊局、警察局討論台智光傳輸費這件事時，她就跟局處說，「為什麼每一年討論到這件事，市府都是處於被動？」是因為北市府沒有替代方案，「不能戰就不能和」，因為不能中斷與台智光的合約，這個問題會永遠下去，沒有第二套系統這個問題就會永遠下去。