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影／女子凌晨徘徊麗水漁港失足落海 海巡人員救上岸
海巡署中部分署第三岸巡隊麗水安檢所人員今天凌晨在台中麗水漁港巡邏時，發現一名女子在港區逗留，要盤查時發現女子不明原因失足落海，海巡人員通報安檢所備勤人員，也立即下水救援，共同將女子救上岸，女子僅輕微失溫並無大礙。
海巡麗水安檢所人員今天凌晨在港區巡邏時，行經安檢所前方消波塊處，發現一名女子在該處徘徊逗留，要盤查了解原因時，女子突然失足跌入海中並於水中載浮載沉。
當班執勤人員立即通報安檢所備勤人員到場，也攜帶救生裝備下水救援，幸好當時時值退潮時段，水深僅達腰間高度，救援人員立即將女子拖帶至岸際，在抵達支援人員協助下，順利將女子攙扶上岸，女子除輕微失溫外並無外傷，救援人員提供毛毯給予保暖，詢問女子落海原因，她語意不清且精神恍惚，再通報龍井消防分隊救護車將女子送往台中梧棲童綜合醫院就醫。
第三岸巡隊呼籲，民眾在港區、岸際若有需要協助，海巡署會以最快的速度全力協助或救援，以維護國人的生命財產安全，需協助可撥打海巡118專線。
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