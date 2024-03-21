快訊

跌破外界眼鏡！央行宣布升息半碼 房貸恐跟進調升

MLB／水原一平是否偷錢？專家稱「事件不單純」：大谷翔平恐遭調查

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／女子凌晨徘徊麗水漁港失足落海 海巡人員救上岸

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

海巡署中部分署第三岸巡隊麗水安檢所人員今天凌晨在台中麗水漁港巡邏時，發現一名女子在港區逗留，要盤查時發現女子不明原因失足落海，海巡人員通報安檢所備勤人員，也立即下水救援，共同將女子救上岸，女子僅輕微失溫並無大礙。

海巡麗水安檢所人員今天凌晨在港區巡邏時，行經安檢所前方消波塊處，發現一名女子在該處徘徊逗留，要盤查了解原因時，女子突然失足跌入海中並於水中載浮載沉。

當班執勤人員立即通報安檢所備勤人員到場，也攜帶救生裝備下水救援，幸好當時時值退潮時段，水深僅達腰間高度，救援人員立即將女子拖帶至岸際，在抵達支援人員協助下，順利將女子攙扶上岸，女子除輕微失溫外並無外傷，救援人員提供毛毯給予保暖，詢問女子落海原因，她語意不清且精神恍惚，再通報龍井消防分隊救護車將女子送往台中梧棲童綜合醫院就醫。

第三岸巡隊呼籲，民眾在港區、岸際若有需要協助，海巡署會以最快的速度全力協助或救援，以維護國人的生命財產安全，需協助可撥打海巡118專線。

海巡署中部分署第三岸巡隊麗水安檢所人員今天在港區巡邏時，發現一名女子在台中麗水漁港港區逗留，要盤查時發現女子不明原因失足落海，海巡人員立即救人。圖／海巡署提供
海巡署中部分署第三岸巡隊麗水安檢所人員今天在港區巡邏時，發現一名女子在台中麗水漁港港區逗留，要盤查時發現女子不明原因失足落海，海巡人員立即救人。圖／海巡署提供

保暖 安檢 海巡署

延伸閱讀

影／大陸7漁船抹除船名…頂惡浪越界捕魚 海巡艦射水砲驅離

中國漁船越界避風趁機作業 澎湖海巡驅離7艘

金門釣客遭陸方留置近3天 海巡：陸方秉持善意協處

影／烏石漁港23歲船員喝到茫 撲通「落海」被救起還在醉

相關新聞

砂石車急踩煞車 台64往八里砂石掉一地造成堵車

楊姓砂石車司機今天下午開車行經台64線往八里方向，疑因旁車切換車道，楊男怕發生碰撞急踩煞車。導致車斗後砂土滲漏20公尺車...

淡水民宅竄火煙...消防救出7旬男 四肢臉燒燙傷送醫

新北市淡水區清水街一棟平房民宅，今天下午竄出火煙。新北市消防局獲報人車趕抵，布水線入內灌救，救出一名72歲男子，檢視他4...

聽到火冒三丈...游淑慧曝台智光嗆蔣萬安受得了斷訊3天？

國民黨議員陳重文疑警用監視器弊案，傳出業者台智光與市府議價態度囂張，還嗆市府不同意「2200元費率」就斷網，看市長蔣萬安...

影／彰化塑膠粒廠火警巨大濃煙竄天際 警消人力吃緊急搶救

彰化福興鄉沿海路一段一家塑膠粒工廠今天下午2點半左右發生火警，由於廠內塑膠用品多，造成濃煙密布，在台61線上都明顯可見團...

影／男超車硬擠 直行車不讓 他撞車再衝分隔島

李姓男子今天上午開車行經新北市林口區文化二路二段，突然失控往左急切，當場碰撞呂男所駕駛汽車，旋即衝至中央分隔島才止停。所...

花蓮15公尺長招牌突掉落 同一地點3年前發生大樓倒塌

花蓮市國聯五路一間飯店今天早上更換招牌，有2輛吊車作業，疑似因吊掛不慎，導致掛鉤鬆脫，長約15公尺的廣告招牌直接從7樓高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。