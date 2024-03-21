快訊

藏很深！12星座暗黑秘密…白羊第1句話才真、巨蟹伴侶≠家人、天秤各種柔弱都是演的

遭爆花9800萬買台中幼兒園 兒盟：社工人數成長推展新服務

PLG／林書豪禁藥風波後首度打破沉默 發462字長文坦言不愉快

台南男不配合身分查驗！與警對峙10多分鐘 法官這原因判不罰

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南劉姓男子去年12月1日上午12時許開車，經永康區中華路與中正南路口，行車偏向嚴重而遭警攔查，他不願將車熄火且拒絕搖下車窗，雙方對峙近10多分鐘才開門下車，且耗時3分鐘終於報出身分證字號而被依社維法送辦，法官認他最終仍配合提供身分證字號查驗而判不罰。

警方指出，劉駕駛轎車行經路檢點時，因行車詭異，經員警攔查引導至安全區，仍行車嚴重偏向，已妨礙交通或對於其他道路使用人易生危害，加以攔查，並要求他出示相關證件以供查證身分。

然而，劉遭攔查後，不願將車輛熄火及拒絕搖下車窗供員警核對身分，雙方對峙近10分鐘後，他才開啟車門下車，但不願陳述身分，並蓄意言語挑釁員警，耗時3分鐘才報出身分證字號。

因此，警方認他拒絕陳述身分，有違反社會秩序維護法相關規定，同年月12日依法通知，他迄今仍未到場說明，認有移送依社維法裁處的必要。

警察職權行使法第8條規定，警察對於已發生危害或依客觀合理判斷易生危害交通工具，得予以攔停並採行下列措施：一、要求駕駛人或乘客出示相關證件或查證其身分。且依社維法第67條規定，警察人員依法調查或查察時，就其姓名、住所或居所拒絕陳述者，處3日以下拘留或1萬2000元以下罰鍰。

新市簡易庭認為，劉於警員調查時，雖有拖延及配合度不佳情狀，但前後延宕時間約10餘分鐘，且最終仍配合提供身分證字號供員警查驗，未有拒絕陳述情形，認與社維法第67條構成要件不相符合，判劉不罰。

新市簡易庭認為，劉男於警員調查時，雖有拖延及配合度不佳情狀，但前後延宕時間約10餘分鐘，且最終仍配合提供身分證字號供員警查驗，未有拒絕陳述情形，最後判不罰。圖／讀者提供
新市簡易庭認為，劉男於警員調查時，雖有拖延及配合度不佳情狀，但前後延宕時間約10餘分鐘，且最終仍配合提供身分證字號供員警查驗，未有拒絕陳述情形，最後判不罰。圖／讀者提供

台南 警察 身分證

延伸閱讀

影／吃消夜未打方向燈遭警攔 高雄男酒氣濃超淡定...一測慘了

秀身分證買一送一！ 星巴克快閃2天「買一送一好友分享」 對中證件2碼開喝

男疑頂樓點燃「信號棒」冒火光 被依社維法送法辦

影／真衰！高雄騎士車燈閃爍警攔查關切 下秒被右轉車撞飛

相關新聞

影／桃園汽車右轉未注意！18歲女行人遭撞輾車底 恐怖瞬間曝

桃園市八德區福國街昨晚發生一起離譜車禍，一輛休旅車駛出巷口要右轉，沒注意到右側一名女行人，當場將她撞倒並輾過腿部，附近民...

三重女病人診所內如廁驗尿被偷拍 怒控男護理師 警查辦

新北市一名K姓女子這個月19日晚上前往三重區一間知名皮膚診所看診，未料，再診所內廁所驗尿之際，卻疑遭到一名男護理師偷拍，...

為閃避掉落物！國1小貨車撞護欄翻覆 安全帶救駕駛命

國道1號北向47.3公里林口爬坡道今中午發生一起翻車事故，一輛載著食材的小貨車疑似為了閃避車道上的掉落物，導致車輛失控擦...

台南男不配合身分查驗！與警對峙10多分鐘 法官這原因判不罰

台南劉姓男子去年12月1日上午12時許開車，經永康區中華路與中正南路口，行車偏向嚴重而遭警攔查，他不願將車熄火且拒絕搖下...

彰化兩車對撞害貨車側翻 釀兩重傷昏迷兩輕傷

彰化縣員鹿路5段今發生兩輛休旅車對撞，波及同向和後方各一輛車，同向的小貨車撞上路邊電線桿後側翻；這起車禍造成4人受傷，休...

影／吃消夜未打方向燈遭警攔 高雄男酒氣濃超淡定...一測慘了

陳姓男子昨晨騎機車行經高雄市三民區自立一路吃消夜，因右轉未打方向燈，遭員警攔查；警方聞到陳滿身酒氣，問陳是否喝酒，陳淡定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。