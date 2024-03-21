台南男不配合身分查驗！與警對峙10多分鐘 法官這原因判不罰

台南劉姓男子去年12月1日上午12時許開車，經永康區中華路與中正南路口，行車偏向嚴重而遭警攔查，他不願將車熄火且拒絕搖下車窗，雙方對峙近10多分鐘才開門下車，且耗時3分鐘終於報出身分證字號而被依社維法送辦，法官認他最終仍配合提供身分證字號查驗而判不罰。

警方指出，劉駕駛轎車行經路檢點時，因行車詭異，經員警攔查引導至安全區，仍行車嚴重偏向，已妨礙交通或對於其他道路使用人易生危害，加以攔查，並要求他出示相關證件以供查證身分。

然而，劉遭攔查後，不願將車輛熄火及拒絕搖下車窗供員警核對身分，雙方對峙近10分鐘後，他才開啟車門下車，但不願陳述身分，並蓄意言語挑釁員警，耗時3分鐘才報出身分證字號。

因此，警方認他拒絕陳述身分，有違反社會秩序維護法相關規定，同年月12日依法通知，他迄今仍未到場說明，認有移送依社維法裁處的必要。

依警察職權行使法第8條規定，警察對於已發生危害或依客觀合理判斷易生危害交通工具，得予以攔停並採行下列措施：一、要求駕駛人或乘客出示相關證件或查證其身分。且依社維法第67條規定，警察人員依法調查或查察時，就其姓名、住所或居所拒絕陳述者，處3日以下拘留或1萬2000元以下罰鍰。