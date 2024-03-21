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台中發生陌生女子強行帶走小學生事件？ 警：查無此事

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

張姓主播在社群透露，自己造型師的外甥所就讀的國小，發生陌生女子佯稱學生媽媽有事，強拉小孩上車事件。但據警方主動了解，該小學表示並無此事，警方近一年來也未接獲相關報案。

張姓主播19日在臉書上聲稱，造型師外甥讀國小跟他分享「叔叔我跟你說，我們學校發生很可怕的事」。分享內容是，一對雙胞胎站在校門口等媽媽來接，突然一個女子衝過來，跟雙胞胎說媽媽臨時有事換她來帶，雙胞胎還在反駁不相信時，女子就出手把其中一個要拉上車！幸好另一個雙胞胎反應很快，衝去找警衛說有人要帶走他的兄弟姐妹，警衛反應迅速衝出來阻止，把小孩搶下來後，女子隨車馬上逃走了。

但張姓主播也提醒，「資訊有限」，我不知道學校有沒有再跟地方警網做更緊密合作，但最重要一點我們都覺得要提醒爸媽們，小朋友後放學等家人來接時，還是要盡可能待在校園裡，或者至少在警衛室，避免出意外。

霧峰警分局追查後指出，該分局近一年來皆未接獲相關報案，警方已立即與轄內各國小聯繫，清查、提醒與宣導學生自身安全警覺，另即刻啟動「護童專案」加強校園週邊巡邏，並注意校園周遭落單、徘徊學童主動表達關懷及協助，以維護學童安全。

主播 校園 雙胞胎

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