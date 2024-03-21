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影／假醫生問暖 台中外配「心靈出軌」 跑銀行要匯2萬

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

越南籍武姓女子嫁到台灣結婚生子，目前在傳統市場工作，未料近日武女在網路認識一名自稱是美國的醫生，該網友對武女噓寒問暖，讓武女卸下心房，隨後網友以要到台灣與武女一聚，但行李被扣押在越南海關為由，要求武女匯款2萬元，武女到銀行匯款時，行員通知警方阻詐，才保住武女血汗錢。

第二警分局在前天上午11時許獲報，越南籍武姓女子（40歲）到京城銀行辦理臨櫃匯款，欲匯款2萬元到越南海關，行員一聽認為是常見的感情詐騙，趕緊報警，第二警分局立人所警員李哲瑋、陳冠宇到場查處。

經查，武姓女子嫁到台灣後已結婚產子，在傳統市場工作，不過近期透過網路認識一名自稱來自美國的醫生NIX，對方經常對她噓寒問暖，近日對方提到要到台灣找她，抵台前會先把行李寄給她，但途中被扣押在越南海關，需要她幫忙匯款2萬元，才能讓行李放行。

警方一聽就知是常見的感情詐騙，趕緊將武女帶回派出所後，詳細向她解釋愛情詐騙常見的犯案手法，以及對方說詞不合理之處，武女聽完警方的說明後，打消匯款念頭，保住血汗錢。

第二警分局長周俊銘提醒，切勿輕易相信網路及通訊軟體上的訊息，網路交友更應提高警覺性，網路詐騙會使用各種語言及話術欺騙民眾，民眾應反覆查證留意對方是否為詐騙集團假冒他人身分，遇有相關問題可直接撥打電話諮詢110報案電話或165反詐騙諮詢專線，或至內政部警政署165全民防騙網查證相關資訊。

越南籍武姓女子中了歹徒愛情詐騙陷阱，險匯款2萬元到人頭戶，幸好行員、警員聯手阻詐。記者陳宏睿／翻攝
越南籍武姓女子中了歹徒愛情詐騙陷阱，險匯款2萬元到人頭戶，幸好行員、警員聯手阻詐。記者陳宏睿／翻攝

網路 詐騙集團 越南

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