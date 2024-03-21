台中七旬婦被控肇逃到警所...一看監視器影像「這我兒子」

台中市第五警分局在前天獲報，黃姓男子開車行經北屯區時，遭一輛逆向行駛的機車擦撞後，騎士僅回頭看就逃逸，警方根據車牌，查出機車車主是七旬的陳姓婦人，陳婦到派出所時，一頭霧水，直說機車停在自家樓下，沒有肇逃，不過警方出示監視器影像後，陳婦認出「這我兒子」。陳婦兒子到案後，承認涉案，還說「不敢跟媽媽講」，全案依違反道交條例告發。

第五警分局前天晚間7時許接獲黃姓男子報案，黃證稱當晚開車行經北屯區昌平路與文昌東十二街時左轉，一輛逆向行駛的機車撞上他左側車身，肇事者僅回首一望，隨即騎車逃逸，但因事出突然，來不及記下肇事者車牌。

警方獲報後，調閱監視器，查出機車車牌後，循線通知車主陳姓婦人（74歲），陳婦到交通分隊時，一頭霧水，直說機車仍在自家樓下，怎麼可能涉及肇逃，不過警方出示監視器拍攝到的影像後，陳婦認出「這是我兒子」。

陳婦的劉姓兒子（45歲）到案後，坦認涉案，辯稱當時「有急事」，但卻未解釋是何急事，也說「不敢跟媽媽講」。