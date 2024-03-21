大甲警分局啟動電子巡邏箱 還能遠端追蹤員警位置與動向

智慧巡邏、科技執勤，台中市大甲警分局啟動電子化巡邏箱系統。圖／警方提供 警察辦案科技化、執法科技化的趨勢已不可擋，台中市警察局積極推動科技執法，其中一項是「巡邏箱全面電子化」，大甲警分局已啟動電子化巡邏箱系統，省時、省紙又安全。

大甲分局表示，巡邏箱全面電子化改變以往採用紙本巡簽方式，紙本簽章表容易受潮、員警夜間書寫不易、需使用大量紙張等不便，在更改為電子巡簽後，不僅快速、便利，更不需低頭書寫，省時、省紙又安全，快速提升員警巡簽時維護自身安全及守護治安的強度，讓警察執勤更有效率。

大甲分局特別將電子化巡簽的「NFC TAG」，客製化成警察局「專業、科技、紀律、服務、團隊」五大核心價值的專屬代表LOGO，提高辨識度和實用性。