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民間救護車警示燈改成電子花車 危及用路人
台中市民間救護車載病患返家闖紅燈，撞死騎乘機車的男大學生。民間救護車業者、消防人員說，民間救護車業者素質參差不齊，有人改裝警示燈具變「電子花車」或使用消防車警報音，甚至非緊急情況卻違規搶快，影響用路人安全，應加強管理。
一名民間救護車業者說，無就醫需求不應用救護車載送，醫院宣告死亡，只能用大體車載送，不能用救護車，但有同行「比較沒規矩」，有案就接，還曾看過同行開救護車鳴笛閃燈去加油，再鳴笛出勤，不合規定。
有消防員說，交通部規定救護車警笛訊號低頻、高頻頻率以及持續時間，也有警示燈相關規定，但有業者改裝警示燈具，在夜間像電子花車閃燈，嚴重影響用路人安全，或利用像消防車工程車的警報音，讓民眾無法分辨。
曾使用民間救護車服務的林姓男子說，民間救護車不像消防局救護車「嚴謹」，十多年前父親在台大醫院過世，他聯絡民間救護車運回台中，業者明知已開立死亡證明書，仍將氧氣面罩掛在父親臉上，當重症病患處理，在國道沿途開路肩使用優先路權，他向司機說「不趕時間」，司機仍執意搶快，回想很危險。
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