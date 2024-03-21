民間救護車 闖紅燈撞死大學生

台中市黃姓男子前晚駕駛民間救護車載病患返家闖紅燈，碰撞施姓男大學生騎乘機車，施經送醫不治。記者陳宏睿／翻攝 台中市黃姓男子前晚駕駛民間救護車載病患返家闖紅燈，碰撞施姓男大學生騎乘機車，施經送醫不治，抽血查出酒精濃度超標，黃稱開啟警鳴器及警示燈，被警方依過失致死罪嫌送辦。中市衛生局調查黃是載患者回家休養，將通知說明，若非情況緊急卻使用警鳴器及紅色閃光燈，將依緊急醫療救護法裁罰。

警方調查，六十三歲黃姓男子是中南民間救護車公司司機，前天晚間接獲公司派單，前往中國醫藥大學附設醫院載運黃姓患者返家，沿台中市北區崇德路行駛，十點多經太原路口開警示燈、鳴警笛闖紅燈通過，撞上廿二歲施姓男大學生沿太原路騎乘機車，施頭部重創，被消防隊送醫急救不治，抽血酒精濃度每公升○點五四毫克。

黃姓司機稱，接獲公司派工「執行公務」，開啟警鳴器及警示燈，太原路由綠園道分隔為兩個路口，通過第一個路口時已減速，進入第二個路口時撞上。警詢後將黃依過失致死罪嫌移送，由檢方調查是否符合救護車相關規定，檢方訊後請回。

施的母親說，兒子就讀中市某大學夜校，當天白天上班、晚上上課，車禍地點距離住家車程五分鐘，不可能酒駕。檢方昨相驗遺體，命法醫採集其他部位組織液釐清。

依緊急醫療救護法，救護車非因情況緊急，不得使用警鳴器及紅色閃光燈，違反處六萬元以上卅萬元以下罰鍰。中市衛生局說，救護車載運病患送醫或轉院均屬緊急，本案是返家休養，將通知黃說明，調查是否屬緊急，若違法將裁罰。

民間救護車撞死大學生，安全管理問題受關注，以往也發生不少傷亡事故。中市湯姓男子前年六月駕駛民間救護車載病患前往醫院，開警示燈及警笛經北屯區松竹路、后庄路口闖紅燈，撞上騎機車的田姓男子，田肝撕裂併出血死亡。

台中地方法院認定，田酒駕、無照駕駛，聽聞救護車警笛未避讓，被車輛行車事故鑑定委員會認定是肇事主因，湯雖是肇事次因，載送病患送醫，有警笛、閃燈，不受標誌、標線及號誌指示限制，但仍要注意其他車輛安全，闖紅燈時應留意及減速慢行，有過失責任，依過失致死罪法判刑二月，可易科罰金六萬元。