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酒駕騎士被撞死…救護車送病患回家仍鳴笛違法？台中：依法調查

聯合報／ 記者黃寅陳宏睿／台中即時報導

台中市黃姓男子昨晚駕駛救護車，行經北區時，撞上喝酒的施姓機車騎士，施因頭部受創，送醫不治，警方調查，施酒精濃度超標，當時黃是載送病患返回住處途中，行經案發路口時闖紅燈，但有開啟警鳴器、警示燈。有消防員指出，依法需「情況緊急」才能開警示燈鳴笛，但是否違法需由衛生局認定，台中衛生局表示，將依程序調查。

台中市衛生局表示，依據緊急醫療救護法第17條，救護車非因情況緊急，不得使用警鳴器及紅色閃光燈。違者依同法第42條，可處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰。

衛生局說，有關媒體報導救護載送個案返家使用警鳴器及紅色閃光燈事件，將依程序調查是否屬緊急狀況後依規辦理。

衛生局表示，另也將輔導所屬救護車司機，執行救護勤務時，仍應特別注意，行經路口應減速、注意左右來車及施打方向燈等交通安全，以保障司機、病患與用路人的安全。

經查，施姓男大生就讀台中某大學夜校，昨天白天上課、晚上打工，昨晚被撞擊地點距離住處僅約5分鐘車程，施母在今天相驗時，向檢察官反映，「兒子不可能會酒駕」，請檢察官釐清，檢方則指示法醫抽取其他部位組織液後，釐清是否真有酒精濃度。

第二警分局在昨晚10時20分獲報，北區崇德路、太原路發生一起民間救護車與機車的事故，經查，當時黃姓男子（63歲）駕駛民間救護車要載運患者返回住處，沿崇德路一段，當時就讀大學的施姓男子（22歲）騎機車沿太原路三段行駛，二車在路口發生碰撞，施因撞擊頭部，送醫後宣告不治，施的酒精濃度超標，達每公升0.54毫克。

黃男辯稱，他當時是執行公務，載送病患返家途中，有開啟救護車的警鳴器、警示燈，因太原路中間有綠園道分隔，有兩處路口，他通過第一個路口時有減速，未料第二個路口時即撞上。

警方調查，黃男無酒精濃度、施姓死者有酒精濃度，但黃男是否符合相關民間救護車的執行規定，將有待檢方後續釐清，全案將依過失致死罪方向偵辦。

消防人員透露，根據緊急醫療救護法規定，救護車非因情況緊急，不得使用警鳴器及紅色閃光燈，民間救護車載送病患返家，是否符合相關規定，由衛生局認定。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市黃姓男子昨晚駕駛民間救護車行經北區時，撞上酒駕騎機車的施姓大學生，施送醫不治。記者陳宏睿／翻攝
台中市黃姓男子昨晚駕駛民間救護車行經北區時，撞上酒駕騎機車的施姓大學生，施送醫不治。記者陳宏睿／翻攝
台中市黃姓男子昨晚駕駛民間救護車行經北區時，撞上酒駕騎機車的施姓大學生，施送醫不治。記者陳宏睿／翻攝
台中市黃姓男子昨晚駕駛民間救護車行經北區時，撞上酒駕騎機車的施姓大學生，施送醫不治。記者陳宏睿／翻攝
台中市黃姓男子昨晚駕駛民間救護車行經北區時，撞上酒駕騎機車的施姓大學生，施送醫不治。記者陳宏睿／翻攝
台中市黃姓男子昨晚駕駛民間救護車行經北區時，撞上酒駕騎機車的施姓大學生，施送醫不治。記者陳宏睿／翻攝

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