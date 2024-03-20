快訊

00939官網「淨值」14.98元…收盤價瀕臨破發！ 成交量高達77萬多

台積電嘉義設廠用水掀爭議！水利署計畫由雲林支援 地方跳腳

獨／新壽增資資喬不攏 黃天牧氣到直接找吳家兩兄弟面談

墾丁昔日人氣泰式Villa會館 現欠70萬勞健保費淪物件拍賣場

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導

屏東恆春鎮後壁湖坐擁無敵海景的聽靜海休閒會館，曾是墾丁的人氣泰式Villa度假旅館，但不敵疫情歇業，又因疫情期間積欠勞健保費未繳，送法務部行政執行署屏東分署執行，事後雖繳納百餘萬元，但仍有70萬元欠款未清償，執行分署定3月29日在旅館拍賣4個高級浴缸、19個保險箱和1組卡拉OK，民眾可以前往競標。

屏東執行分署說，拍賣的VILLA內浴缸純淨白，橢圓形與方形各2個；保險箱為HOMESUN飯店專用款，適用酒店、旅館、民宿與公司；卡拉OK包括主機、喇叭、擴音機及電視機等各1台，這次拍賣為二拍，只要底價的一半，就有機會把物件帶回，當天上午10時半至11時開放登記及觀覽拍賣物，11時喊價拍賣，可當場刷卡、付現或以本行即期支票繳款，地點在恆春鎮大光路122之6號。

執行分署指出，因疫情影響，許多餐飲及觀光業者營業受到衝擊，如有說明並提出相關文件，分署本於寬緩執行立場，審核後會同意辦理分期，與業者共度難關，這件旅館負責人雖曾辦理分期，但在頻頻易主後不堪虧損無法繼續正常繳款，分署廢止分期進行拍賣，月初曾拍出旅館內的聲寶小冰箱14台、布沙發、木質書櫃及大廳鏡，所有拍賣所得將全部用於清償滯欠的勞健保費，拍賣詳情可參閱分署官網拍賣公告。

位於恆春鎮大光里山坡處的聽靜海休閒會館為知名泰式Villa旅館，坐擁無敵海景，屬中高價位的高檔會館，在疫情前生意不惡，最後卻被疫情打敗歇業，資遣員工，還因積欠勞健保費遭強制執行，浪漫美麗的會館清空後只剩建築，讓同業不勝唏噓。

坐擁無敵海景的墾丁聽靜海休閒會館，不敵疫情熄燈，因積欠勞健保費未繳，法務部行政執行署屏東分署於29日在旅館拍賣浴缸、保險箱和卡拉OK等物件。圖／行政執行署屏東分署提供
坐擁無敵海景的墾丁聽靜海休閒會館，不敵疫情熄燈，因積欠勞健保費未繳，法務部行政執行署屏東分署於29日在旅館拍賣浴缸、保險箱和卡拉OK等物件。圖／行政執行署屏東分署提供
坐擁無敵海景的墾丁聽靜海休閒會館，不敵疫情熄燈，因積欠勞健保費未繳，法務部行政執行署屏東分署於29日在旅館拍賣浴缸、保險箱和卡拉OK等物件。記者潘欣中／攝影
坐擁無敵海景的墾丁聽靜海休閒會館，不敵疫情熄燈，因積欠勞健保費未繳，法務部行政執行署屏東分署於29日在旅館拍賣浴缸、保險箱和卡拉OK等物件。記者潘欣中／攝影

健保 墾丁 屏東 強制執行 疫情

延伸閱讀

屏東恆春高cp值住宿推薦，「7大特色住宿」讓你的旅行更加分

MLB／球迷永遠不嫌多 道奇韓國行盼大谷效應添人氣

清明連假墾丁再現近滿房榮景 業者：沒想到那麼好

墾丁深夜父酒駕載兒子自撞…車頭全毀 1死1重傷

相關新聞

影／救護車撞死酒駕大學生 母不信兒喝酒求檢：再採檢體驗

台中市黃姓男子昨晚駕駛救護車，行經北區時，撞上喝酒的施姓機車騎士，施因頭部受創，送醫不治，警方調查，施酒精濃度超標，當時...

北市一公車撞進「三媽臭臭鍋」…駕駛人疑身體不適 已知造成2傷

台北市中午發生公車撞民宅意外。消防局指出，位於中行里中坡南路一民宅，遭首都客運公車撞進，初步研判是公車駕駛人身體突感不適...

大學生徹夜狂飲發酒瘋 竟用椅子虐殺學姐愛貓致死

新北市動保處日前接獲陳情，去年12月8日凌晨一男大生因徹夜喝酒，竟趁學姐睡著時，偷偷把學姊養的黑貓帶回房間後用椅子虐殺，...

大安老舊民宅塌陷與2樓老榕樹有關？建管處：不排除

台北市大安區文昌街一處已無人住7、8年的民宅，昨天發生倒塌意外，市府初判是因為建物老舊，疏於管理導致坍塌，建管處目前正聯...

墾丁昔日人氣泰式Villa會館 現欠勞健保費淪物件拍賣場

屏東恆春鎮後壁湖坐擁無敵海景的聽靜海休閒會館，曾是墾丁的人氣泰式Villa度假旅館，但不敵疫情歇業，又因疫情期間積欠勞健...

詐團成員得手890萬多元食髓知味 警將計就計逮2車手

台南市七旬老婦人受到股票投資群組鼓吹，1個半月來先後共投資890萬多元，詐團成員謊稱需匯款稅金4百萬元才能出金，她警覺受...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。