墾丁昔日人氣泰式Villa會館 現欠70萬勞健保費淪物件拍賣場

屏東恆春鎮後壁湖坐擁無敵海景的聽靜海休閒會館，曾是墾丁的人氣泰式Villa度假旅館，但不敵疫情歇業，又因疫情期間積欠勞健保費未繳，送法務部行政執行署屏東分署執行，事後雖繳納百餘萬元，但仍有70萬元欠款未清償，執行分署定3月29日在旅館拍賣4個高級浴缸、19個保險箱和1組卡拉OK，民眾可以前往競標。

屏東執行分署說，拍賣的VILLA內浴缸純淨白，橢圓形與方形各2個；保險箱為HOMESUN飯店專用款，適用酒店、旅館、民宿與公司；卡拉OK包括主機、喇叭、擴音機及電視機等各1台，這次拍賣為二拍，只要底價的一半，就有機會把物件帶回，當天上午10時半至11時開放登記及觀覽拍賣物，11時喊價拍賣，可當場刷卡、付現或以本行即期支票繳款，地點在恆春鎮大光路122之6號。

執行分署指出，因疫情影響，許多餐飲及觀光業者營業受到衝擊，如有說明並提出相關文件，分署本於寬緩執行立場，審核後會同意辦理分期，與業者共度難關，這件旅館負責人雖曾辦理分期，但在頻頻易主後不堪虧損無法繼續正常繳款，分署廢止分期進行拍賣，月初曾拍出旅館內的聲寶小冰箱14台、布沙發、木質書櫃及大廳鏡，所有拍賣所得將全部用於清償滯欠的勞健保費，拍賣詳情可參閱分署官網拍賣公告。

位於恆春鎮大光里山坡處的聽靜海休閒會館為知名泰式Villa旅館，坐擁無敵海景，屬中高價位的高檔會館，在疫情前生意不惡，最後卻被疫情打敗歇業，資遣員工，還因積欠勞健保費遭強制執行，浪漫美麗的會館清空後只剩建築，讓同業不勝唏噓。