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僅為20萬債務…債主洗車場討債揮刀猛刺 依殺人未遂起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

一名黃姓男子僅為向柳姓男子追討20萬債務，今年1月26日晚間，與柳男相約新北市蘆洲區某自助洗車場見面談判，後來雙方一言不合，柳男不願還錢，黃男竟隨手撿起一旁空地上的水果刀，朝柳男頭部、右背及左肩猛刺。柳男雖即時帶傷駕車離去，但不久便因傷勢太重，只能靠邊向店家求救，才撿回一命，新北地檢署依殺人未遂罪將黃男起訴。

檢警調查，1月26日晚間6時許，黃、柳兩人相約洗車場談判，黃男搭乘不知情的王姓友人車輛前往。晚間7時許，雙方談判破裂，爆發激烈衝突，黃男竟撿起一旁農用空地上棄置的水果刀，朝柳男頭部、右背、左肩膀猛刺。

柳男受傷後，奮力掙脫駕車逃離現場，但因傷勢太重、失血過多，晚間8時2分便無力再逃，將車輛停靠在新北市蘆洲區民族路旁，下車向1間機車行求救。經店家報警並將柳男緊急送醫，發現柳男受有右側背部穿刺傷2x1公分，合併肺部撕裂傷及氣血胸、頭皮撕裂傷3x1公分、頭皮撕裂傷2x0.5公分、左肩撕裂傷 2x0.5公分，若非即時送醫，恐已小命不保。

黃姓男子僅因20萬債務，竟再自助洗車場向柳姓男子猛刺多刀險些致死，新北地檢署依殺人未遂罪將黃男起訴。圖／示意圖，非事發洗車場
黃姓男子僅因20萬債務，竟再自助洗車場向柳姓男子猛刺多刀險些致死，新北地檢署依殺人未遂罪將黃男起訴。圖／示意圖，非事發洗車場

債務 殺人 討債

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