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超商店員網購不付錢偷拆包裹再退貨 蝦皮賣家氣炸求償
竹縣21歲王姓男子去年初在桃園某超商擔任大夜班店員時，向蝦皮賣家訂購8件貨到付款逾2萬元商品，寄送至工作的超商取貨，趁當班時拆包裹拿走東西又辦退貨，賣家氣得向超商求償，店長調監視器得知報警，桃園地檢署偵結，將王男依7次業務侵占、詐欺取財及1次業務侵占未遂和詐欺取財未遂起訴。
起訴事實指出，王男去年1月中旬才到全家超商桃園區某分店任職，平常負責收銀及代收付包裹等工作，自去年2月8日起至3月9日間，分別以羅萱、萬丁榮、羅德貴、鐘承軒、陳沐浴、王登輝、鐘嘉、鐘萱等假名字，向蝦皮購物網站的8名商家分別訂購寵物罐頭、保健品等市價逾2萬元的商品。
王男選擇以貨到付款的方式給付貨款，指定將商品寄到他工作的分店，賣家們收單後陸續寄抵超商，他便利用當值大夜班之際，將到貨的商品拆開，陸續取出包裹內的反光貼紙、3M工程級拉線、菸沐、擴香組合及逗貓棒等物侵占，然後再將包裹彌封後放回包裹區，等包裹均因無人領取退回商家，經賣家發現領回空箱子而向分店求償，經店長調閱監視器發現王男所為報警。
檢警調查時，王男均坦承不諱，同時店內的監視器畫面也佐證，包裹到貨的相關日期，王男皆會趁當班的深夜11點多至凌晨2點之間，偷拆包裹取出商品後再將包裹彌封放回包裹區。
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