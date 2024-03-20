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每次都穿同件衣服！竊賊3度行竊捷運超商 店長尾隨偕警逮人

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導

台北捷運忠孝復興站萊爾富超商近日3度遭小偷行竊，順手牽羊將超商放置於門口商品架上的福袋取走，竊賊身穿同套衣服第三次上門被眼尖的店長發現，立刻尾隨在後，巧遇捷運警察巡邏後通報，一同將進站的男子攔下，警方依竊盜罪嫌移送。

竊賊於2月21日行經捷運忠孝復興站東區地下街萊爾富超商時，將超商放置門口商品架上的1只福袋偷走、3月5日竊賊再次行經萊爾富時，又竊取商家1只福袋。3月6日，竊賊三度行經萊爾富超商，眼尖店長發現立刻尾隨在後並一路追趕。

北市捷警隊第三分隊巡佐蘇公雨表示，員警在東區地下街巡守勤務，巡經忠孝復興站東區地下街時，突然有名男子慌張跑來尋求警方協助，原來該名男子為超商店長，告知警方2月21日時超商店內福袋遭人竊取，該名犯嫌食髓知味於3月5日再次竊取超商福袋，超商盤點商品時發現福袋短缺，調閱店內監視器才發現遭到同一名男子竊取。

蘇公雨指出，沒想到該名男子隔天竟身穿同一套衣服外套、揹同一款提袋，再次出沒於東區地下街，眼尖店長發現後立即尾隨在後並一路追趕，直至忠孝復興站時，碰巧遇到擔服巡守勤務的捷運警察，立即通報警方。

蘇公雨說，捷警追趕上前攔查，並比對店家所提供監視器影像犯嫌的照片，確定該男為先前2起超商福袋竊案犯嫌，全案依竊盜罪嫌移請轄管大安分局續辦。民眾竊取行為恐涉犯刑法竊盜罪，可處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金，不法之徒切勿心存僥倖而誤觸法網。

男子穿同套衣服、持相同背袋3度行竊被超商店長發現。圖／北市捷警隊提供
男子穿同套衣服、持相同背袋3度行竊被超商店長發現。圖／北市捷警隊提供

店長 竊盜 超商

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