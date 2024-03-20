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行車途中引擎冒濃煙…駕駛下車察看火舌竄出 車頭燒毀

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

陳姓男子昨天下午開車行經新北市林口區文化路一段，因車頭冒煙他急忙下車查看，沒想到火舌竄出一發不可收拾，新北市消防局獲報出動人車趕抵，駕駛已自行使用滅火器撲滅火勢，現場沒有人受傷，起火原因待查。

據了解，陳姓男子（63歲）昨天下午近2時許，開車一輛休旅車沿著新北市林口區文化路一段直行，途中行經文化一路一段38號前，大量濃煙從車頭引擎蓋冒出，他趕緊停車下來查看，沒想到火舌瞬間竄燒一發不可收拾。

新北市消防局獲報出動各式搶救車輛3車、消防員7人趕抵，陳男已自行使用滅火器撲滅火勢，消防員持續布水線射水降溫，確認車頭已無殘火復燃安全無虞之後才返隊，所幸現場沒有人傷亡，至於起火原因，有待火調人員調查釐清。

新北市消防局第二救災救護大隊提醒，駕駛人平常應多保養車子性能，行車前也應注意車子性能是否安全，倘若行駛途中遇到車子性能異常、冒煙、起火等狀況，趕緊停靠路旁，避免發生危險。

新北市林口區文化路一段昨天發生火燒車，所幸駕駛及時逃出沒有受傷，起火原因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市林口區文化路一段昨天發生火燒車，所幸駕駛及時逃出沒有受傷，起火原因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市林口區文化路一段昨天發生火燒車，所幸駕駛及時逃出沒有受傷，起火原因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市林口區文化路一段昨天發生火燒車，所幸駕駛及時逃出沒有受傷，起火原因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市林口區文化路一段昨天發生火燒車，所幸駕駛及時逃出沒有受傷，起火原因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市林口區文化路一段昨天發生火燒車，所幸駕駛及時逃出沒有受傷，起火原因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市林口區文化路一段昨天發生火燒車，所幸駕駛及時逃出沒有受傷，起火原因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市林口區文化路一段昨天發生火燒車，所幸駕駛及時逃出沒有受傷，起火原因待查。記者曾伯愷／翻攝

消防員 火燒車

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