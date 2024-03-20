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影／台中民間救護車載患者返家闖紅燈 撞死酒駕大學生

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市黃姓男子昨晚駕駛救護車，行經北區崇德路、太原路口時，撞上喝酒的施姓機車騎士，施因頭部受創，送醫不治，警方調查，施酒精濃度超標，當時黃是載送病患返回住處途中，行經案發路口時闖紅燈，但有開啟警鳴器、警示燈，全案今將報請檢察官相驗，釐清死因，將依過失致死罪方向偵辦。

第二警分局在昨晚10時20分獲報，北區崇德路、太原路發生一起民間救護車與機車的事故，經查，當時黃姓男子（63歲）駕駛民間救護車要載運患者返回住處，沿崇德路一段，當時就讀大學的施姓男子（22歲）騎機車沿太原路三段行駛，二車在路口發生碰撞，施因撞擊頭部，送醫後宣告不治，施的酒精濃度超標，達每公升0.54毫克。

黃男辯稱，他當時是執行公務，載送病患返家途中，有開啟救護車的警鳴器、警示燈，因太原路中間有綠園道分隔，有兩處路口，他通過第一個路口時有減速，未料第二個路口時即撞上。

警方調查，黃男無酒精濃度、施姓死者有酒精濃度，但黃男是否符合相關民間救護車的執行規定，將有待檢方後續釐清，全案將依過失致死罪方向偵辦，另今報請檢察官釐清死因。

消防人員透露，根據緊急醫療救護法規定，救護車非因情況緊急，不得使用警鳴器及紅色閃光燈，民間救護車載送病患返家，是否符合相關規定，由衛生局認定。

第二警分局呼籲，駕駛人行駛時，聞有消防車、救護車、警備車、工程救險車、毒性化學物質災害事故應變車等執行緊急任務車輛之警號時，不論來自何方，均應立即避讓。車輛駕駛人應注意車前狀況並隨時採取必要之安全措施，保持良好駕駛行為、行車多注意路況，才能避免發生交通事故。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市黃姓男子昨晚駕駛民間救護車行經北區時，撞上酒駕騎機車的施姓大學生，施送醫不治。記者陳宏睿／翻攝
台中市黃姓男子昨晚駕駛民間救護車行經北區時，撞上酒駕騎機車的施姓大學生，施送醫不治。記者陳宏睿／翻攝
台中市黃姓男子昨晚駕駛民間救護車行經北區時，撞上酒駕騎機車的施姓大學生，施送醫不治。記者陳宏睿／翻攝
台中市黃姓男子昨晚駕駛民間救護車行經北區時，撞上酒駕騎機車的施姓大學生，施送醫不治。記者陳宏睿／翻攝
台中市黃姓男子昨晚駕駛民間救護車行經北區時，撞上酒駕騎機車的施姓大學生，施送醫不治。記者陳宏睿／翻攝
台中市黃姓男子昨晚駕駛民間救護車行經北區時，撞上酒駕騎機車的施姓大學生，施送醫不治。記者陳宏睿／翻攝

救護車 過失致死 酒精 酒駕

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