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新北男大生疑酒後失控 涉虐殺學姐愛貓遭送辦

中央社／ 新北20日電

新北市動保處今天表示，日前獲報有某大學學生疑似酒後失控，疑趁另間租房的同校學姐熟睡時，將其愛貓帶回自己房間虐殺致死，動保處已會同警方將男大生函送法辦。

動保處發布新聞稿指出，案發地為校外集合式學生出租宿舍處所，當時男大生邀朋友飲酒作樂，學姐睡意朦朧時聽到巨大的撞擊聲音及慘烈的貓叫聲後驚醒，發現所飼養的貓隻不在房內，隨即到學弟住處查看，開門只見學弟雙手多處傷口，而貓隻已陳屍在地上，於是報警處理。

動保處表示，男大生疑酒後虐殺貓隻致死，但他向警方供稱當下酒醉意識不清，半醒之間突然見到貓隻在房內衣櫃上面搗亂，一心只想要把貓隻抓下來送回學姐房間，但因為貓隻持續抵抗又抓傷自己的雙手，所以就越抓越用力，緊接著貓隻就斷氣停止掙扎。

動保處表示，查閱出租宿舍監視畫面，確認男大生自行以棉被包裹方式，將貓隻帶回自己2樓房間。經獸醫師解剖及X光檢查，發現貓隻頭部多處骨裂、瘀傷及出血，初判主要死因為頭蓋骨破碎及顱內出血，研判應為遭受外力重大撞擊後造成的致命傷，並非男大生所述疑似勒斃情形。

動保處表示，由於行為涉及刑事責任，依違反動物保護法可處2年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬元以上200萬元以下罰金，會同淡水分局調查，函送檢方偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

貓咪示意圖，與新聞當事者無關。圖／Ingimage
貓咪示意圖，與新聞當事者無關。圖／Ingimage

虐待動物 虐殺 酒精

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