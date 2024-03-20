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詐騙排行第一名是「假投資」豐原警阻詐、宣導雙管齊下

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市豐原警分局統計去年轄內高發詐騙手法，前三名分別為假投資詐騙101件、假網拍（購物）詐騙38件、假冒名義詐騙18件，遭詐騙財損總金額高達8330多萬元。

豐原警分局表示，現今詐騙手法多變，詐騙集團網路上刊登投資廣告或建立假的購物平台廣告，以保證獲利、穩賺不賠及限時拍賣、限量搶購等話術，來引誘民眾，或是盜用臉書、Line等軟體帳號，傳訊、致電給你的好友群或通訊聯絡人，表示有急用需借錢要求你匯款，或是詐騙老梗「猜猜我是誰」，佯裝成親朋好友同事等借錢，都是常見的詐騙手法。

神岡區陳姓老翁接獲電話誆稱為其興建房屋的廠商，要求陳男將工程款350萬元匯款至其所提供帳戶，陳男不疑到農會要匯款；豐原區鄭姓女子至彰化銀行豐原分行欲提領500萬元欲做投資用，向銀行誆稱為裝修屋舍後又改口為贈與乾兒子，這2案經行員察覺有異通報員警，警方到場對民眾關懷提問後成功攔阻，都是遭詐騙集團話術所騙，豐原警分局去年迄今共攔阻210件，攔阻金額高達9483萬元。

豐原警方也預防詐騙宣導，結合市府各局處、區公所、鄰里、慈濟宮、五路財神廟等民間團體，分齡分眾辦理犯罪預防宣導實體活動外，更邀集國際選美小姐、網紅駐唱歌手、網紅健身教練等共同拍攝防詐宣導影片，結合網路名人高人氣使防詐、識詐資訊更地毯式廣泛發送。

豐原警分局長林大為表示，當遇到疑似詐騙時，請謹記六不「要求先匯款的不要給」、「臉書沒藍勾勾不要點」、「網路交友借錢不要信」、「穩賺不賠群組不要加」、「收到不明簡訊不要點」、「要求給個資的不洩漏」，如果不確定是否為詐騙，可以先撥打165反詐騙諮詢專線確認，多一分謹慎就少一分被害。

豐原警分局表示，現今詐騙手法多變，提醒民眾防詐，警方也和金融機構共同阻詐。圖／警方提供
豐原警分局表示，現今詐騙手法多變，提醒民眾防詐，警方也和金融機構共同阻詐。圖／警方提供
豐原警分局表示，現今詐騙手法多變，提醒民眾防詐，警方也和金融機構共同阻詐。圖／警方提供
豐原警分局表示，現今詐騙手法多變，提醒民眾防詐，警方也和金融機構共同阻詐。圖／警方提供

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