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影／台南市林百貨大樓磁磚突掉落 砸中路旁停放轎車

市定古蹟出事！林百貨雨遮板表層混凝土崩落 初判肇因於熱脹冷縮

中央社／ 台南19日電

台南舊城區林百貨今晚發生疑似5樓屋簷大量磁磚掉落，損及下方1輛自小客車，無人受傷；市府初步調查，掉落部分非磁磚，而是雨遮板表層混凝土崩落，肇因於長期熱脹冷縮。

中西區林百貨是台南舊城區熱門觀光景點，今晚8時許發生疑似5樓屋簷大量磁磚掉落，警方已封鎖中正路至友愛街間的忠義路段單向車道，相關單位晚上10時完成路面清理。

市府文化局、台南市文化資產管理處人員相繼趕往現場勘查，初判是5樓屋簷雨遮板長期熱脹冷縮，造成表面混凝土崩落，長度約3公尺。

文化局人員今晚告訴中央社記者，林百貨5樓雨遮板表面混凝土掉落原因有待進一步調查釐清，考慮到人車安全，忠義路段暫時單向封鎖，但部分車道仍維持通行；未來維修時，應該不須封館。

台南舊城區的林百貨俗稱「五層樓仔」，1932年12月5日開幕，位於日治台南市末廣町2丁目，是台灣第2間、南台灣第1間百貨公司，也是台灣唯一設有神社的百貨公司，開幕日僅比當時台北市榮町的菊元百貨晚2天，並列為日治台灣南北兩大百貨。

林百貨開幕當年是台南最高建築，擁有台南第1座商用電梯。市府斥資新台幣8000萬元整修，由高青投資取得10年經營權，2014年6月再開幕，已被列為市定古蹟。

台南市中西區林百貨樓，今天晚上約8點40分發生磁磚脫落，大批磁磚掉落路面，警方封鎖道路。 聯合報系記者黃宣翰／翻攝
台南市中西區林百貨樓，今天晚上約8點40分發生磁磚脫落，大批磁磚掉落路面，警方封鎖道路。 聯合報系記者黃宣翰／翻攝

台南 林百貨

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