清明掃墓防火警！桃消出動無人機演練 連3周駐點維安
清明將至，民眾掃墓時會使用到香燭及燒金紙，容易因為燃燒灰燼飛揚不慎引發雜草火警，桃園市消防局第一救災救護大隊八德分隊今下午在八德區大安公墓辦理清明節搶救演練，透過實地練習讓消防員熟悉搶救環境及救災應變能力，提升火災搶救效率。
八德消防分隊指出，演練因應墓地部分為水源缺乏區域且腹地廣闊，消防員除了長距離佈水線外，還特別自製水帶火把，及使用背負式滅火器進行滅火，節省佈線時間，能夠快速撲滅火勢，提高墓地火災的便利性。
針對納骨塔部分，消防員除了佈水線入室滅火外，還設置了導光索，讓消防人員在黑暗的環境時能快速辨別出入口，提高救援行動的安全性及效率；此外，演練現場特別出動「無人機」，無死角即時監控墓地火勢發展，避免火勢擴大燃燒。
除了在大安公墓辦理搶救演練外，清明期間3月23日、3月24日、3月30日及3月31日，消防隊會派遣消防車駐點，設置警戒站及便民服務，4月1日至4月7日人潮較多時段實施公墓車巡維護消防安全，並提供民眾攜式水袋以利澆熄餘燼，預防火災發生。
八德消防分隊分隊長鄭仁豪表示，清明掃墓謹記「除草不用火」、「不焚燒紙錢」、「不燃放鞭炮」、「不亂丟菸蒂」及「垃圾要帶走」，才不會掃墓變燒墓，呼籲民眾都能夠做好這些細節，必定能夠讓這類的火災大大降低，也保護彼此安全。
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