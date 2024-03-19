妻子頻與「分析師」通話起疑 中和民防夫報警逮車手

新北市63歲廖姓婦人日前接到自稱股票分析師來電推銷，表示可用2萬元價格申購股票，聲稱獲利高達99.2%，廖婦不疑有他，與對方相約13日在中和區面交投資款。廖婦丈夫洪男曾擔任民防警力，認為是詐騙立即報案。中和警方獲報前往埋伏，趁48歲江姓車手出面取款時將他逮捕，詢後依詐欺罪嫌送辦。

據了解，家住中和區的63歲廖姓婦人，今年1月在家中接到自稱股票分析師的推銷電話，隨後1名自稱分析師助理透過通訊軟體和廖女互加好友，表示可免費提供股票投資資訊。3月初時該助理向廖婦表示可以用2萬元價格申購股票，不但零手續費，獲利率還高達99.2%，廖女一時心動表示想申購，雙方隨即約定13日下午在中和區復興路1間咖啡廳當面交款。