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妻子頻與「分析師」通話起疑 中和民防夫報警逮車手
新北市63歲廖姓婦人日前接到自稱股票分析師來電推銷，表示可用2萬元價格申購股票，聲稱獲利高達99.2%，廖婦不疑有他，與對方相約13日在中和區面交投資款。廖婦丈夫洪男曾擔任民防警力，認為是詐騙立即報案。中和警方獲報前往埋伏，趁48歲江姓車手出面取款時將他逮捕，詢後依詐欺罪嫌送辦。
據了解，家住中和區的63歲廖姓婦人，今年1月在家中接到自稱股票分析師的推銷電話，隨後1名自稱分析師助理透過通訊軟體和廖女互加好友，表示可免費提供股票投資資訊。3月初時該助理向廖婦表示可以用2萬元價格申購股票，不但零手續費，獲利率還高達99.2%，廖女一時心動表示想申購，雙方隨即約定13日下午在中和區復興路1間咖啡廳當面交款。
廖婦的丈夫洪男曾擔任景安派出所民防警力，講習時接收過反詐騙教育，發現妻子近期與分析師多次通話心生疑竇，詢問後懷疑妻子應是遭到詐騙，立即至中和分局景安派出所報案。景安派出所派出5名警員偽裝成顧客、路人前往咖啡廳埋伏，見48歲江姓車手出面取款，上前將江男以詐欺現行犯逮捕，並查扣手機、收據等證物，詢後將江男依詐欺罪嫌移請新北地方檢察署偵辦。
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