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燒到連天花板都掉下來！疑在廚房煮食不慎 台南市民宅遭祝融

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市北區北園街巷內今天下午2點多發生民宅火災，消防人員接獲報案出動人車到場搶救，李姓老人疑吸入濃煙嗆傷，由救護車送往醫院治療。消防人員說，起火點應位於廚房，油煙機還著火造成廚房上方天花板掉落。真正起火原因待火災調查科人員鑑定查明。

「北園街3樓民宅失火，請派人來滅火！」台南市消防局救災救護指揮中心，今天下午2點21分接獲民眾報案，位於北區北園街巷內民宅有火煙冒出，中心派出公園、和緯等分隊13車28人前往搶救，消防人員看到火煙從廚房竄出，拉水線進入滅火，火勢於9分鐘控制、撲滅。

據了解，當時廚房在煮食，可能有人一時不注意造成火煙，還好發現得早，搶救得宜。消防局說，是否因煮食不慎造成火災，仍需火災調查人員鑑定查明。

台南市北區北園街巷內民宅廚房失火，連天花板都掉下來。記者黃宣翰／翻攝
台南市北區北園街巷內民宅廚房失火，連天花板都掉下來。記者黃宣翰／翻攝
台南市北區北園街巷內民宅，今天發生火災，李姓老人送醫。記者黃宣翰／翻攝
台南市北區北園街巷內民宅，今天發生火災，李姓老人送醫。記者黃宣翰／翻攝

台南 天花板 廚房 救護車 火災

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