聽新聞
test
0:00 / 0:00
燒到連天花板都掉下來！疑在廚房煮食不慎 台南市民宅遭祝融
台南市北區北園街巷內今天下午2點多發生民宅火災，消防人員接獲報案出動人車到場搶救，李姓老人疑吸入濃煙嗆傷，由救護車送往醫院治療。消防人員說，起火點應位於廚房，油煙機還著火造成廚房上方天花板掉落。真正起火原因待火災調查科人員鑑定查明。
「北園街3樓民宅失火，請派人來滅火！」台南市消防局救災救護指揮中心，今天下午2點21分接獲民眾報案，位於北區北園街巷內民宅有火煙冒出，中心派出公園、和緯等分隊13車28人前往搶救，消防人員看到火煙從廚房竄出，拉水線進入滅火，火勢於9分鐘控制、撲滅。
據了解，當時廚房在煮食，可能有人一時不注意造成火煙，還好發現得早，搶救得宜。消防局說，是否因煮食不慎造成火災，仍需火災調查人員鑑定查明。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言