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飛指部上士陳屍澎湖營區 空軍表遺憾配合調查

聯合報／ 記者蔡世偉／澎湖即時報導

今日下午澎湖某海軍營區內，一名隸屬空軍防空暨飛彈指揮部上士被發現陳屍3樓曬衣間，雖經送醫搶救仍回天乏術，全案現由憲兵隊配合澎湖地檢署指揮偵辦中。空軍司令部除深表遺憾與不捨外，也責派幹部慰問及協助家屬處理後續事宜。

據了解，空軍防空暨飛彈指揮部794旅1名上士下午2點部隊集合時間未到，經單位派人在營區四處搜尋，於下午3點左右發現他陳屍在水下作業大隊3樓曬衣間，經送往三軍總醫院澎湖分院急救，仍宣告不治，全案現由憲兵隊配合澎湖地檢署指揮偵辦中。

空軍司令部除了深表遺憾與不捨外，也責派幹部慰問及協助家屬處理後續事宜，並全力配合檢方釐清肇因。另要求各單位加強所屬生命教育與團體心理諮商輔導。

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一名隸屬空軍防空暨飛彈指揮部的上士今日下午被發現陳屍在澎湖某海軍營區，經送醫搶救，宣告不治。圖／聯合報系資料照片
一名隸屬空軍防空暨飛彈指揮部的上士今日下午被發現陳屍在澎湖某海軍營區，經送醫搶救，宣告不治。圖／聯合報系資料照片

澎湖 空軍 飛彈

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