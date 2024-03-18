飛指部上士陳屍澎湖營區 空軍表遺憾配合調查
今日下午澎湖某海軍營區內，一名隸屬空軍防空暨飛彈指揮部上士被發現陳屍3樓曬衣間，雖經送醫搶救仍回天乏術，全案現由憲兵隊配合澎湖地檢署指揮偵辦中。空軍司令部除深表遺憾與不捨外，也責派幹部慰問及協助家屬處理後續事宜。
據了解，空軍防空暨飛彈指揮部794旅1名上士下午2點部隊集合時間未到，經單位派人在營區四處搜尋，於下午3點左右發現他陳屍在水下作業大隊3樓曬衣間，經送往三軍總醫院澎湖分院急救，仍宣告不治，全案現由憲兵隊配合澎湖地檢署指揮偵辦中。
空軍司令部除了深表遺憾與不捨外，也責派幹部慰問及協助家屬處理後續事宜，並全力配合檢方釐清肇因。另要求各單位加強所屬生命教育與團體心理諮商輔導。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言