飛指部上士陳屍澎湖營區 空軍表遺憾配合調查

今日下午澎湖某海軍營區內，一名隸屬空軍防空暨飛彈指揮部上士被發現陳屍3樓曬衣間，雖經送醫搶救仍回天乏術，全案現由憲兵隊配合澎湖地檢署指揮偵辦中。空軍司令部除深表遺憾與不捨外，也責派幹部慰問及協助家屬處理後續事宜。

據了解，空軍防空暨飛彈指揮部794旅1名上士下午2點部隊集合時間未到，經單位派人在營區四處搜尋，於下午3點左右發現他陳屍在水下作業大隊3樓曬衣間，經送往三軍總醫院澎湖分院急救，仍宣告不治，全案現由憲兵隊配合澎湖地檢署指揮偵辦中。

空軍司令部除了深表遺憾與不捨外，也責派幹部慰問及協助家屬處理後續事宜，並全力配合檢方釐清肇因。另要求各單位加強所屬生命教育與團體心理諮商輔導。