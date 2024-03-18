影／真衰！高雄騎士車燈閃爍警攔查關切 下秒被右轉車撞飛

李姓男子昨晨騎機車行經高雄市中山二路時，因車燈一閃一閃，警網攔查關切後放行；未料，李隨後騎車到下一路口時，慘遭由周姓男子所駕駛的右轉車撞飛，幸僅手腳擦傷；過程被過往車輛行車記錄器拍下PO網，網友替李抱屈指，「今天可能是他最衰的一天」。

警方指出，李姓男子（25歲）昨晨行經苓雅區中山二路，巡邏警網見他機車車燈一下閃、一下熄滅，疑接觸不良，趨前關心，叮嚀李要換車燈，以保行車安全，隨後放行。

沒想到，李男才被警方關切後沒事，機車起步往前直行後，慘被駕車右轉的周姓男子（47歲）轎車撞飛在地，過程被等紅燈的轎車行車記錄器拍下，PO上Youtube頻道「地圖型行車影像分享平台」。

原PO貼文指，這個人（指李姓騎士）可能覺得今天是他很雖（衰）的一天，騎士可能被警方取締開完單太沮喪，就直接油門一敗，直接磅，被撞飛在地。

前鎮警分局警方指出，經初步了解，周駕車於三多四路西向東方向、右轉往一心二路行駛時，因未禮讓直行的李男機車，導致李受傷。