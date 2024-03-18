桃園驚傳國中女生墜樓！網爆料疑校園霸凌 校方回應了

桃園市中壢區某國中本月16日驚傳8年級女學生墜樓事件，網友爆料，該校一群9年級學生長期對學弟妹進行精神霸凌，懷疑「最終導致有學生疑似不堪負荷墜樓」。市府教育局今天下午表示，經查與女生做資源回收工作糾紛，事發後校方立即校安通報，該女生目前完成開刀，仍在加護病房持續觀察，該局已派員責成校方盡速依校園霸凌防制準則調查釐清有無霸凌行為。

桃園市中壢區某國中本月16日驚傳8年級女生墜樓事件，網友在臉書社群爆料，引起家長、網友關切熱議，不少網友爭相詢問「哪所學校」？網友紛紛留言，「看到這樣，真的很擔憂自己的孩子」及「張市長要處理呀」，一位網友說，人與人之間要這樣霸凌嘛？然後就喪失了一條生命，令人心痛。

教育局、校方表示，該國中16日舉辦親職教育日及園遊會，該女生負責資源回收工作，在資源回收室不慎與同校男生發生爭執，學校老師介入排解糾紛後，通知家長到校接回，不料該女生表達回教室收拾物品途中，竟至5樓走廊圍牆處墜樓，校方緊急通報119送醫院急救。

事發後校方立即進行校安通報，該女生因父母在外工作，由阿嬤照顧，該女生品學兼優，未料因為資源回收工作糾紛衍生意外，女生傷勢嚴重手術後，目前仍在加護病房持續觀察，校長率老師及教育局員到院關心，給予家長關心，校方並針對該女生班級學生安排團體進行輔導及減壓安撫情緒。

針對民眾爆料指出，該校一群9年級學生長期對學弟妹進行精神霸凌，還會圍著對方叫囂和PO網，曾引起家長關切。對此，教育局要求校方務必盡快依校園霸凌防制準則調查釐清案情，校方表示，該校是有幾個9年學生會惹事生非，究竟有無霸凌行為，校方並未接獲家長反映，但為釐清有無校園霸凌，校方今天成立調查小組，將會進一步調查釐清該女生或其他學生有無遭受霸凌行為。

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霸凌示意圖。 圖／ingimage