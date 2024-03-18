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8旬獨居老人突然中風 警員爭取搶救時間直接背人下樓、協助送醫

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南市永康警分局今天表揚永康派出所警員涂家賓、許晏銘，兩人昨天獲報有80多歲獨居老人受困家中，進入屋內發現陳姓老翁疑因突發中風無法動彈，擔心情況緊急，涂家賓不等救護人員到場，二話不說背起老人下樓、協助送醫。

永康派出所所長莊大成表示，員警發現老人獨居老舊透天厝樓上，進入屋內發現陳姓老翁坐在床邊神色痛苦且肢體無法行動。36歲的涂家賓自認體力還可以，見狀擔心錯過中風黃金搶救時間，二話不說背起老翁下樓，並與隨後到場家屬一同與救護車載往就醫。

莊大成說，陳姓老翁年逾八旬且有三高宿疾，昨天下午突然感覺身體無法控制，打電話請在外地的兒子報案，所幸警、消人員到場機警處理，緊急載往醫院治療目前已穩定無大礙。員警也叮囑家屬多留心老人身體狀況。

永康警分局長邱顯良肯定涂、許勇於任事，現場處事冷靜妥善，及時協助民眾救護。呼籲家中有長輩或獨居長者要多保持聯繫並關懷掌握身體狀況。

8旬獨居老人突然中風，警員涂家賓到場爭取搶救時間直接背老翁下樓。記者周宗禎／翻攝
8旬獨居老人突然中風，警員涂家賓到場爭取搶救時間直接背老翁下樓。記者周宗禎／翻攝
8旬獨居老人突然中風，警員涂家賓到場爭取搶救時間直接背老翁下樓。記者周宗禎／翻攝
8旬獨居老人突然中風，警員涂家賓到場爭取搶救時間直接背老翁下樓。記者周宗禎／翻攝

中風 獨居老人

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