雪霸大鹿林道東線坍方 警助20名山友脫困

雪霸大鹿林道東線5.2公里處日前發生坍方，20名前往攀登大霸尖山的山友遭落石阻擋無法下山，保七總隊第五大隊會同雪霸國家公園管理處觀霧管理站協助脫困。

保七總隊第五大隊副大隊長王玉琪今天指出，昨天接獲山友報案，指稱於大鹿林道東線5.2公里處，因山壁土石崩落，20人遭擋於落石前，無法下山，情況危急請求協助。

保七第五大隊雪霸分隊觀霧小隊員警與雪霸國家公園管理處觀保育巡查員趕往現場，發現大面積土石持續崩落並夾雜樹木擋道，山壁不時還有零星落石散落，險象環生。

員警在現場觀察，待土石鬆動處穩定後，請來外包廠商先以小型挖土機清出通道，並由勤務人員遞給受困民眾安全頭盔，保護人身安全，趁著土石無崩落危險空檔，於現場警戒並陪同山友逐一脫困，總共協助5隊20人通過坍方路段。