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影／新手駕駛？林口男大生深夜載女友 開車撞進超商

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市林口區今天凌晨近4時發生轎車撞進超商的事故，當地某科技大學22歲男學生當時準備載女友返回學校附近宿舍，自稱誤把油門當煞車，猛然加速撞破超商玻璃衝進店內，幸好無人受傷。

據了解，男大生昨晚開車載同校女友外出夜遊，凌晨準備送女友回宿舍，原本沿林口路往林口國小方向行駛，中途在124巷口打算迴轉。監視器拍到他的車緩慢調頭轉到對向路肩停下，疑因角度不足，於是又緩緩倒車修正方向停下。

接著重新向前緩進，車頭卻沒朝向車道，反而對準路旁的超商突然加速暴衝，直接撞破落地玻璃衝進超商店內，貨架商品掉落滿地，幸好無人受傷。警方獲報到場，男大生沒有喝酒、自稱誤將油門當煞車踩，員警依一般交通事故繪測採證，超商店長表示財物損尚待估價後求償。

新北市林口區今天凌晨有１名男大生開車撞進超商，幸好無人受傷，肇事車輛後面有「新手駕駛」貼紙。記者林昭彰／翻攝
新北市林口區今天凌晨有１名男大生開車撞進超商，幸好無人受傷，肇事車輛後面有「新手駕駛」貼紙。記者林昭彰／翻攝
新北市林口區今天凌晨有１名男大生開車撞進超商，幸好無人受傷。記者林昭彰／翻攝
新北市林口區今天凌晨有１名男大生開車撞進超商，幸好無人受傷。記者林昭彰／翻攝

女友 林口 超商

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