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影／男子開車違規左轉撞車肇逃 目擊者稱肇逃過程很誇張 警方查出身分

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市梧棲區台灣大道與港埠路口昨天發生車禍，一輛轎車違規左轉造成二車碰撞後，他涉嫌肇事逃逸，當時路口有多輛車，有駕駛目擊肇逃過程說很誇張，警方已掌握肇逃男子身分，將通知到案並法辦。

清水警分局今天說明，昨天上午10點46分在梧棲區台灣大道九段與港埠路二段路口，32歲林男駕駛轎車行駛於直行車道，他違規左轉，未依標誌、號誌行駛，由港埠路二段北往東左轉往台灣大道八段方向行駛，與20歲陳男駕駛轎車由港埠路二段南往西左轉往台灣大道九段方向行駛，雙方在路口發生擦撞，林男肇事後未依規定處置逃離現場，造成陳男轎車車體右側受損，陳男經酒測後無酒駕。

警方依車號掌握肇事者為林姓男子，已通知他到案說明，他未依標誌、號誌行駛及肇事逃逸部分，已分別違反道路交通管理處罰條例第53條1項，罰則為1800至5400元罰款，及62條1項後段，罰則為1000至3000元罰款並吊扣駕照1至3個月。

警方呼籲駕駛人行駛道路務必遵守標誌、號誌行駛，發生交通事故後應留於現場，並依規定報請警方到場依規定處置。

一名駕駛開車在台中市梧棲區，違規左轉造成二車碰撞事故，他涉嫌肇事逃逸，警方將通知他到案。圖／民眾提供
一名駕駛開車在台中市梧棲區，違規左轉造成二車碰撞事故，他涉嫌肇事逃逸，警方將通知他到案。圖／民眾提供

梧棲 標誌 罰款

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