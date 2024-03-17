快訊

偷割電纜線變賣…男當場遭1萬1千伏特高壓「電成焦屍」 網友訝異

聽新聞
test
0:00 / 0:00

偷割電纜線變賣…男當場遭1萬1千伏特高壓「電成焦屍」 網友訝異

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹縣49歲劉姓男子有毒品竊盜前科，今天傍晚5時許前往湖口鄉勝利路二段偷割高壓電纜線，當場遭1萬1千伏特高壓電燒成焦屍，新竹縣消防局獲報後，立即前往救援。現場因尚未斷電且又有明火，待台電人員斷電後，消防人員立即出1水線將火勢撲滅，但劉男已軀幹焦黑、明顯死亡，檢警相於明天相驗釐清死因。

據了解，劉男是新埔人，經常偷割電纜線後，將其銅線抽出變賣，在竹北、新埔一帶都曾犯下竊案，今天傍晚趁夜色剛黑，又前往湖口鄉勝利路二段偏僻處偷割高壓電纜線，未料卻遭1萬1千伏特高壓電燒成焦屍。

新竹縣消防局表示，今天傍晚5點59分接獲通報疑似有民眾遭電擊，立即派遣工業分隊2車5人前往救援，現場高壓電為1萬1千伏特，尚未斷電且又有明火。台電人員斷電後，消防人員出1水線將火勢撲滅，但劉男已軀幹焦黑、明顯死亡，檢警相於明天相驗釐清死因。

該起意外也在臉書粉絲頁「我是湖口新豐工業區人」引起熱烈討論，網友表示，今天傍晚6點多，在湖口鄉勝利路二段發現一具焦屍，疑似遭電擊致死，不少網友感到驚訝。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

新竹縣消防局表示，今天傍晚5點59分接獲通報疑似有民眾遭電擊，立即派遣工業分隊2車5人前往救援。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣消防局表示，今天傍晚5點59分接獲通報疑似有民眾遭電擊，立即派遣工業分隊2車5人前往救援。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣49歲劉姓男子有毒品、竊盜前科，今天傍晚5時許前往湖口鄉勝利路二段偷割高壓電纜線，當場遭1萬1千伏特高壓電燒成焦屍。圖／取自我是湖口新豐工業區人
新竹縣49歲劉姓男子有毒品、竊盜前科，今天傍晚5時許前往湖口鄉勝利路二段偷割高壓電纜線，當場遭1萬1千伏特高壓電燒成焦屍。圖／取自我是湖口新豐工業區人

台電 新竹 毒品 竊盜

延伸閱讀

反微罪不記點民團抗議新竹場 準時在清華大學門前過馬路

新竹巨城購物中心臉書差點被盜用 凌晨緊急發文

新竹裝訓部副車長持棍虐狗奪命 上訴認錯換緩刑

PLG／鋼鐵人反撲斷電 攻城獅勝率返5成重回第4

相關新聞

三貂嶺2人墜崖搬運下山送醫 醫師宣告69歲男、68歲男雙雙不治

60多歲郭姓、連姓男子今天下午在新北市瑞芳區三貂嶺登山時，墜落到約6層樓深的山崖下方。消防人員到場救援時，2人已無呼吸心...

偷割電纜線變賣…男當場遭1萬1千伏特高壓「電成焦屍」 網友訝異

新竹縣49歲劉姓男子有毒品、竊盜前科，今天傍晚5時許前往湖口鄉勝利路二段偷割高壓電纜線，當場遭1萬1千伏特高壓電燒成焦屍...

疑受虐案引關注！移工懷孕憂遭遣返逃逸失聯 子女難獲醫療資源

2名失聯移工的子女疑似遭到虐待，引發關注。台灣關愛基金會說明，年輕女性移工來台多是擔任看護，一旦懷孕就要擔心遭遣返，可能...

三貂嶺登山2男墜崖不治 同行山友指「路變窄」…當地人士：非公部門建造步道

郭姓和連姓男子今天前往新北市瑞芳區三貂嶺登山，不慎跌落約6層樓深山崖，經送醫後均宣告不治。同行友人表示，事發現場是轉彎處...

移工熱衷改裝電動車 馬力破百還PO網炫耀…車遭沒入、涉公共危險罪

武姓越南籍移工熱衷改裝微型電動車，花費數萬元將馬力提升至105匹，輕鬆飆破百公里時速，影片上傳網路後，警方循線逮人，發現...

步道變窄釀禍？三貂嶺2男墜崖命危 同行友人還原現場：可能失去平衡出事

60多歲郭姓、連姓男子今天到新北市瑞芳區三貂嶺登山時，墜落到約6層樓深的山崖下方命危。同行友人說，事發地點是步道轉彎處，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。