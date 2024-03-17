偷割電纜線變賣…男當場遭1萬1千伏特高壓「電成焦屍」 網友訝異

新竹縣49歲劉姓男子有毒品、竊盜前科，今天傍晚5時許前往湖口鄉勝利路二段偷割高壓電纜線，當場遭1萬1千伏特高壓電燒成焦屍，新竹縣消防局獲報後，立即前往救援。現場因尚未斷電且又有明火，待台電人員斷電後，消防人員立即出1水線將火勢撲滅，但劉男已軀幹焦黑、明顯死亡，檢警相於明天相驗釐清死因。

據了解，劉男是新埔人，經常偷割電纜線後，將其銅線抽出變賣，在竹北、新埔一帶都曾犯下竊案，今天傍晚趁夜色剛黑，又前往湖口鄉勝利路二段偏僻處偷割高壓電纜線，未料卻遭1萬1千伏特高壓電燒成焦屍。

新竹縣消防局表示，今天傍晚5點59分接獲通報疑似有民眾遭電擊，立即派遣工業分隊2車5人前往救援，現場高壓電為1萬1千伏特，尚未斷電且又有明火。台電人員斷電後，消防人員出1水線將火勢撲滅，但劉男已軀幹焦黑、明顯死亡，檢警相於明天相驗釐清死因。

該起意外也在臉書粉絲頁「我是湖口新豐工業區人」引起熱烈討論，網友表示，今天傍晚6點多，在湖口鄉勝利路二段發現一具焦屍，疑似遭電擊致死，不少網友感到驚訝。

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