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步道變窄釀禍？三貂嶺2男墜崖命危 同行友人還原現場：可能失去平衡出事
60多歲郭姓、連姓男子今天到新北市瑞芳區三貂嶺登山時，墜落到約6層樓深的山崖下方命危。同行友人說，事發地點是步道轉彎處，比較狹窄，可能是通過時不慎失去平衡，才會跌落山崖。消防人員到場救援時，2人已無呼吸心跳，搬運下山後送醫急救。
新北市消防局「119」救災救護指揮中心下午1點42分接獲報案，在三貂嶺第2、第3瀑布之間路段，有2名男子跌落到約6層樓深的山崖下方。
消防局派遣第6大隊共24車68人前往救援，抵達現場救起2名男子時，都已無呼吸心跳，分別搬運下山後，郭男送基隆市八堵台灣礦工醫院急救，連男送瑞芳礦工醫院急救。
據了解，郭男、連男和另2男2女相約登山，下山途中發生意外。當地人士說，事發地點並非公部門築造的步道，而是早年1名「外省人」，有空時就上山，把山路岩石打成一階一階，方便民眾行走。
同行女性說，她走在前面，聽到後方同伴大叫有人掉下去了，趕快往回衝了解狀況，到場時發現2人都已跌落陡峭的山崖下方。據了解，有1人先跌落，另一人要拉他時，2人一起墜落山崖。
這名女子說，意外地點的步道只有7、80公分寬，但在彎道處會變得比較狹窄，大概只比一般成人肩膀寬一點，同伴可能沒有注意到，身體失去平衡才會發生意外。
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